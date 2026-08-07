I dubbi sul ginocchio, la visita a Milano e la lezione di Wimbledon: come sta Sinner in vista di Cincinnati

L'esito del controllo avrebbe tranquillizzato l'atleta e il suo team: il dottor Melegati ha prescritto un ciclo di cure fisioterapiche, restituendo al campione azzurro il sorriso. Ripartito subito per Montecarlo, Sinner è stato visto al Country Club mentre svolgeva una sessione di allenamento intensa e a pieno ritmo, macinando colpi e apparendo sorridente e sereno. Inoltre, dopo i problemi patiti a Parigi che avevano stroncato i suoi sogni di completare il Career Grand Slam, Jannik ha modificato la propria routine di preparazione, concentrando le sedute nelle ore più calde della giornata per abituare il fisico alle alte temperature.