Wimbledon, il tabellone maschile e femminile

Ormai è iniziato il conto alla rovescia. Lunedì 29 giugno inizierà la rincorsa a uno dei tornei più prestigiosi sul circuito: Wimbledon. La rincorsa a Jannik Sinner e Iga Świątek, rispettivamente campioni del torneo maschile e femminile, parte oggi con il sorteggio del tabellone.
Il tabellone maschile
Saranno sette gli italiani a Londra. La squadra azzurra è chiaramente capitanata dal numero uno al mondo, Jannik Sinner. Campione uscente, al primo turno Jannik trova il numero 51 al mondo, Miomir Kecmanovic. Sulla strada verso il trofeo, Sinner potrebbe trovare, agli ottavi, Luciano Darderi (che esordirà contro lo statunitense Ethan Quinn) e, eventualmente, Medvedev ai quarti. Dalla lato di tabellone del numero uno al mondo anche Novak Djokovic e Felix Auger Aliassime: un sorteggio non molto fortunato. L'urna non ha sorriso nemmeno a Matteo Berrettini che inizierà la sua avventura londinese contro un campione del calibro di Stan Wawrinka. Per Flavio Cobolli c'è invece l'argentino Mariano Navone. Mattia Bellucci trova il 23enne statunitense Zachary Svajda.
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Il tabellone femminile
Come detto tutti a caccia di Iga Świątek, campionessa uscente. La polacca al primo turno troverà Taylor Townsend. Sulla sua strada, nella parte bassa del tabellone, con possibile incrocio agli ottavi, Jasmine Paolini. La numero uno del tennis azzurro, ex finalista nel 2024, al primo turno affronterà la qualificata Robin Montgomery, fresca campionessa sull'erba di s-Hertogenbosch. Per Elisabetta Cocciaretto, la numero 52 del mondo Xinyu Wang. C'era grande curiosità anche per scoprire l'avversaria della regina del tennis Serena Williams, al suo ritorno sui campi dell'All England Club a quattro anni dall’ultimo singolare giocato: la 23 volte campionessa Slam trova Maya Joint. Per l'azzurra Tyra Grant, alla prima apparizione nel main draw di Wimbledon, Katie Boulter.
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