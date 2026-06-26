Wimbledon, il tabellone maschile e femminile

Saranno sette gli italiani a Londra. La squadra azzurra è chiaramente capitanata dal numero uno al mondo, Jannik Sinner. Campione uscente, al primo turno Jannik trova il numero 51 al mondo, Miomir Kecmanovic. Sulla strada verso il trofeo, Sinner potrebbe trovare, agli ottavi, Luciano Darderi (che esordirà contro lo statunitense Ethan Quinn) e, eventualmente, Medvedev ai quarti. Dalla lato di tabellone del numero uno al mondo anche Novak Djokovic e Felix Auger Aliassime: un sorteggio non molto fortunato. L'urna non ha sorriso nemmeno a Matteo Berrettini che inizierà la sua avventura londinese contro un campione del calibro di Stan Wawrinka. Per Flavio Cobolli c'è invece l'argentino Mariano Navone. Mattia Bellucci trova il 23enne statunitense Zachary Svajda.