Sinner: "Partita complicata, devo migliorare un paio di cose"

01 Lug 2026 - 17:22
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"Oggi sono contento, il secondo set è stato duro. Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non avevo quindi tanto controllo. Due vittorie sono già buone, ora vediamo cosa accadrà. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa". Lo ha detto Jannik Sinner commentando a caldo la vittoria contro Nuno Borges nel secondo turno del torneo di Wimbledon.

Dopo aver ringraziato il pubblico "per il vostro incredibile supporto", l'azzurro è tornato sulla sua assenza dai campi dopo il malore accusato al Roland Garros. "La mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo sicuramente in difficoltà, ma questo tipo di partite mi stanno aiutando. Soprattuto la prima. Domani ho un altro giorno di riposo, ieri non ho fatto tanto perchè il primo match è stato davvero duro", ha aggiunto. Quindi Sinner si è rivolto agli ospiti speciale nel Royal Box, vale a dire alcuni dei rappresentanti della squadra europea della Ryder Cup di golf, tra cui Rory McIlroy. "Sicuramente Carlos (Alcaraz, ndr) gioca meglio di me, io devo ancora migliorare molto. Ma certo giocare di fronte a loro è stato fantastico. Sappiamo che tanti tennisti amano giocare a golf, sono davvero felice. E poi si svolge sempre sull'erba", ha concluso ridendo.

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