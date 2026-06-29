Sinner, esordio da brividi a Wimbledon: cade due volte e si tocca l'anca. Il pubblico trema

Esordio difficile per Jannik Sinner a Wimbledon. L'altoatesino, finito ko nel primo set contro Kecmanovic, ha dovuto affrontare anche due momenti complicati. Il campione azzurro infatti, è caduto due volte 'spaventando' il pubblico presente sul Centre Court. Nella seconda occasione in particolare, Jannik è scivolato rovinosamente sul 2-2 nel secondo set. Tanta la paura dei presenti mentre l'altoatesino, da terra, si tocca prima la coscia e poi l'anca con il viso a dir poco corrucciato. Immediata la reazione di Sinner che si rialza tra gli applausi del pubblico e riprende a giocare senza nemmeno il medical time-out.