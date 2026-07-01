Wimbledon, Sinner batte Borges in tre set e accede al terzo turno

Tutto piuttosto facile per Sinner, 3-0 a Borges e terzo turno conquistato a Wimbledon 2026. Il primo set vola via liscio e senza break, nonostante Jannik abbia tre chance subito nel primo game. I due arrivano al tie-break sul 6-6, dove il numero uno al mondo ha la meglio e si impone 7-4 per il 7-6 che vale l’1-0. Il secondo parziale è molto più complesso per Sinner: il portoghese strappa il turno di battuta sull’1-1 e scappa via, ma sul 5-4 Jannik annulla un set point e risponde al break per pareggiare i conti. Anche in questo caso la sfida della partita viene decisa nel mini-parziale aggiuntivo, dove Sinner è glaciale e archivia la pratica 7-2 per replicare il 7-6 che significa 2-0. L’altoatesino approfitta del momento e trova un altro break in avvio di terzo set, ma Borges risponde immediatamente lasciando pensare ad un ritorno infuocato. Sinner non perdona gli errori del portoghese nel game successivo: secondo break consecutivo per scappare via, e chiudere nel suo turno di battuta con il 6-4 che vale il definitivo 3-0 (nonostante un match point annullato da Borges). Per Sinner al terzo turno ora c’è lo statunitense Jenson Brooksby, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse.