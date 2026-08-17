La 4x400 donne bronzo negli Europei di Birmingham
La squadra azzurra si arrende solo all'Olanda e alla Gran Bretagnadi Redazione Sprintnews
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La 4×400 metri donne italiana, composta da Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro, ha chiuso in terza posizione con il tempo di 3'23"57 la finale dei Campionati Europei, conquistando dunque la medaglia di bronzo che rappresenta anche il 21esimo podio azzurro complessivo, nella gara vinta dall’Olanda in 3’21″10 con in ultima frazione una fantastica Femke Bol tornata nell'occasione sul giro di pista.
Nella finale dei 1500 donne l'azzurra Ludovica Cavalli si è piazzata dodicesima in 4'18"91 nella gara vinta dalla britannica Georgia Hunter Bell in 4'07"78 davanti alla polacca Klaudia Kazimierska seconda in 4'08"80 e alla portoghese Patricia Silva terza in 4'09"22.