Tennis, Wimbledon: Cobolli e Sonego strappano il pass per gli ottavi, Cocciaretto eliminata

Un’eccellente prestazione vale la qualificazione agli ottavi di finale per Flavio Cobolli, protagonista di una grande partita contro Jakub Mensik. L’azzurro supera infatti 6-2, 6-4, 6-2 l’atleta ceco, avanzando così con autorevolezza al prossimo turno. Merito di un primo set quasi perfetto, in cui il romano toglie immediatamente il servizio all’avversario nel primo game e poi si ripete anche nel settimo gioco, dopo aver costretto Mensik ad annullare pure altre sei palle break. Il primo parziale è un monologo di Cobolli, con il rivale che non ha neppure una chance per provare a strappare la battuta all’italiano. Si passa allora al secondo set, dove Flavio si prende subito un break di vantaggio, prima dell’interruzione per maltempo. Alla ripresa del gioco lo spartito non cambia, con Cobolli sempre padrone dell’incontro. L’azzurro sfiora anche la possibilità di portarsi avanti di due break nel risultato, prima di chiudere la seconda frazione sul 6-4 a proprio favore. Il terzo set si tramuta allora in una dolcissima ciliegina sulla torta: Cobolli toglie per altre due volte il servizio a Mensik e avanza agli ottavi di finale di uno slam per la prima volta in carriera.