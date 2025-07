Nicola Pietrangeli ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli

Sono giorni difficili per Nicola Pietrangeli che sta vivendo una delle pagine più complicate della sua vita. L'ex campione di tennis è ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti come riportato da LaPresse, una notizia che si aggiunge alla scomparsa del figlio Giorgio, spentosi a 59 anni dopo una lunga battaglia con una malattia incurabile.