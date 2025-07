La storia d'amore tra Tsitsipas e Badosa è finita: e ora che succede al doppio misto a Us Open?

Come in un classico film d'amore, la storia tra Tsitsipas e Badosa inizia in Italia, a Roma, durante l'edizione del 2023 degli Internazionali. Dopo qualche settimana di gossip, Stefanos e Paula annunciano l'inizio della loro relazione, suggellata dalla creazione di un account Instagram condiviso con il nome di Tsitidosa in cui si definivano "Best friends e soulmates". Da questo profilo condividevano video simpatici e scatti romantici, alimentando il seguito e i "fan" del loro fidanzamento. La prima parte della loro storia però finisce a maggio 2024, dopo circa un anno di frequentazione, notizia annunciata dalla stessa Badosa attraverso una storia. Una rottura definita: "amichevole e rispettosa". Dietro la fine della relazione, a detta di entrambi, un periodo di stress in campo. Dopo due tre settimane però i due tennisti si riavvicinano e decidono di partecipare al doppio misto di Wimbledon per far ripartire la loro storia d'amore. "Paula è la mia donna: la voglio al mio fianco il più spesso possibile".