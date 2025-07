Tennis, Wimbledon: Djokovic vola agli ottavi, definiti i rivali degli azzurri

Prosegue il grande cammino di Novak Djokovic, che ha perso un solo set a Wimbledon e non inverte il suo trend contro Kecmanovic. Il suo connazionale mostra una vera resistenza solo nelle fasi finali del terzo set, quando Nole alza il piede dall'acceleratore e gli consente di vincere tre giochi consecutivi. Evidente però il dominio dell'ex numero uno al mondo, che chiude i giochi in 1h47': 6-3, 6-0, 6-4 il punteggio finale. Nole sfiderà Alex de Minaur (11), che interrompe il sogno del danese Holmgren: 6-4, 7-6, 6-3. Prosegue la favola di Marin Cilic, che sfiderà Flavio Cobolli (22) nel torneo della sua rinascita: Munar si arrende in quattro set (6-3, 3-6, 6-2, 6-4). Ben Shelton (10), invece, sfiderà Sonego dopo aver dominato contro l'ungherese Fucsovics: 6-3, 7-6, 6-2 in due ore esatte. Infine Grigor Dimitrov (19), che sfiderà Sinner: out Ofner, giustiziere di Tommy Paul, in tre parziali. Si completa dunque il quadro degli ottavi: Sinner-Dimitrov, Shelton-Sonego, Cilic-Cobolli, de Minaur-Djokovic nella parte alta; Fritz-Thompson, Khachanov-Majchrzak, Jarry-Norrie e Rublev-Alcaraz nella parte bassa. Cilic non è l'unico protagonista a sorpresa, visto che Majchrzak partiva dal numero 109 al mondo e Jarry arriva dalle qualificazioni.