Vela, inaugurata la Red Bull Sailing Academy a Marina Monfalcone

Ruggero Tita, medaglia d’oro olimpica, ha aggiunto: “È fantastico avere finalmente questa struttura. La Red Bull Sailing Academy è qualcosa che aspettavamo da tanto tempo. Si vede che è un luogo costruito da velisti per velisti, e che ha tutte le carte in regola per diventare un centro di alto livello per il progresso della performance. Con l'apporto di personaggi come Thomas Zajac, Santiago Lange, Roman Hagara e Hans-Peter Steinacher, che condivideranno la loro esperienza, sarà un’opportunità unica per la nuova generazione di imparare dai migliori”,