Courier shock: "Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso, è un assassino a sangue freddo"

Courier non si è fermato qui e ha usato parole ancora più forti parlando della separazione tra il numero uno del mondo e l'ex coach Riccardo Piatti: "Ha licenziato Riccardo qualche anno fa, nonostante fosse come un padre per lui. Dopo aver perso contro Tsitsipas agli Australian Open 2022, ha capito che doveva cambiare qualcosa per diventare più completo. Sentiva di essere indietro ed è per questo che ha preso Simone Vagnozzi, a cui si è aggiunto Darren Cahill. Adesso Sinner è il migliore al mondo e non si fa problemi a gestire i suoi affari come un malavitoso. In un certo senso mi piace il suo approccio".