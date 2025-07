Tennis, Wimbledon: Sinner liquida Martinez in tre set e vola agli ottavi di finale

Martinez, condizionato da un problema alla spalla destra che richiede anche un medical time out, tenta in più di una circostanza di rimanere aggrappato alla partita, raccogliendo le simpatie e il tifo del centrale di Wimbledon. Lo spagnolo riesce anche a far partire diversi scambi spettacolari, ma il ritmo indiavolato e la freddezza di Jannik nei momenti chiave hanno quasi sempre la meglio. Per il numero uno al mondo è il terzo successo nel torneo senza perdere neanche un set.