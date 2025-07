Navarro svela un retroscena sul doppio misto agli US Open: "Sinner mi ha implorato di giocare con lui"

"Ha sentito parlare delle mie volèe e delle mie capacità in doppio e mi ha implorato di giocare con lui". A parlare è Emma Navarro che ha svelato i retroscena legati alla creazione della coppia con Jannik Sinner in vista del torneo di doppio misto agli US Open. Una battuta da parte della giocatrice americana che risponde a quanto detto qualche giorno fa dal 23enne di Sesto Pusteria il quale, candidamente, aveva spiegato come la composizione fosse stata decisa dagli organizzatori.