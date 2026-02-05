Thorsby, Maleh e Luperto: la Cremonese punta sui nuovi

05 Feb 2026

La Cremonese è al lavoro in vista della sfida di lunedì contro l'Atalanta con l'obiettivo di recuperare uomini e condizione. La squadra di Davide Nicola ha qualche speranza di rivedere Payero a centrocampo e forse Sanabria almeno in panchina. Allo stesso tempo, l'allenatore grigiorosso osserva con attenzione gli ultimi innesti di mercato, che si candidano per un ruolo da protagonisti. In difesa Luperto può partire subito titolare, complice una condizione non ottimale di Bianchetti. A centrocampo Thorsby e Maleh spingono per un posto tra gli undici, anche considerando le condizioni non perfette di Vandeputte e l'infortunio di Bondo, che aprono a soluzioni più fisiche in mezzo al campo. In attacco appare difficile vedere Djuric dall'inizio, ma lo spezzone giocato contro l'Inter ha lasciato buone sensazioni e lo rende una possibile carta importante a gara in corso. 

