Tiribocchi fa discutere: "Dovbyk più forte di Lautaro, mi darete ragione"

Nell'ultima puntata del suo podcast, Simone Tiribocchi ha lanciato una provocazione destinata a far discutere a lungo i tifosi: "Per me Dovbyk è più forte di Lautaro", ha esordito l'ex attaccante senza giri di parole. Pur riconoscendo il cinismo del capitano dell'Inter, il "Tir" vede nell'ucraino un potenziale superiore e una maggiore completezza tecnica: "L'attacco della profondità che ha lui, Lautaro non ce l'ha". Tiribocchi ha poi invitato a non fermarsi al presente ma a guardare alla prospettiva di crescita dell'ex Girona: "Ora ci ricordiamo il Lautaro di oggi, non quello dei primi anni; tra cinque anni magari mi darete ragione. Con un allenatore come Spalletti, Dovbyk farebbe persino meglio di Osimhen".