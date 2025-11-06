ATP Finals, Jannik Sinner si prepara all'esordio con una simulazione di match contro Alex De Minaur

Nonostante il fuoriclasse altoatesino abbia sempre battuto in carriera l'australiano, Sinner ha deciso di testarsi contro un avversario che si è sempre trovato al meglio sui campi indoor dimostrandosi un buon test in vista dell'esordio a Torino. L'azzurro si è concentrato in particolare sul servizio che ha voluto affinare dopo la sconfitta in finale agli US Open, studiando possibili soluzioni da applicare in un eventuale scontro con Alcaraz.