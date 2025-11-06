Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

ATP Finals, Jannik Sinner si prepara all'esordio con una simulazione di match contro Alex De Minaur

Il 24enne di Sesto Pusteria è sceso in campo all'Inalpi Arena per testarsi contro l'australiano, numero 7 del tabellone 

di Redazione
06 Nov 2025 - 13:46

Le ATP Finals sono il passaggio fondamentale per rimanere al comando della classifica ATP e per questo motivo Jannik Sinner sta affrontando una preparazione molto scrupolosa. Dopo essersi allenato nella giornata di mercoledì 5 novembre con il ceco Maxim Mrva, il 24enne di Sesto Pusteria è sceso nuovamente in campo all'Inalpi Arena per affrontare una simulazione di partita contro Alex De Minaur, inserito nel girone con Carlos Alcaraz.

Nonostante il fuoriclasse altoatesino abbia sempre battuto in carriera l'australiano, Sinner ha deciso di testarsi contro un avversario che si è sempre trovato al meglio sui campi indoor dimostrandosi un buon test in vista dell'esordio a Torino. L'azzurro si è concentrato in particolare sul servizio che ha voluto affinare dopo la sconfitta in finale agli US Open, studiando possibili soluzioni da applicare in un eventuale scontro con Alcaraz.

Anche lo spagnolo è arrivato nel capoluogo piemontese e, nonostante l'insofferenza per i campi al coperto, ha scelto come "sparring-partner" il numero 3 al mondo Alexander Zverev, in grado di raggiungere nelle ultime settimane sia la finale all'ATP 500 di Vienna che la semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, entrambe perse contro Sinner. Un buon modo per avvicinarsi al debutto in terra sabauda.  

