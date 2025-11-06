Osimhen re di Champions: tripletta da urlo e rimpianti Napoli

Quando in estate il club di Istanbul ha deciso di investire 75 milioni per portarlo via da Napoli, molti avevano parlato di scommessa comunque rischiosa. Oggi, quella scelta si è trasformata in un colpo da maestro. Osimhen non solo sta ripagando la cifra con i gol, ma ha anche riportato il Galatasaray al centro delle cronache europee. Il presidente turco Dursun Özbek ha commentato: "Abbiamo creduto nel talento e nella determinazione di Victor. Ora raccogliamo i frutti." A Napoli, invece, resta un po' di amaro in bocca.