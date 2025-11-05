Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner: "Convincere Cahill la sfida più grande, mi vedo con lui un altro anno"

Il numero 1 al mondo a Sky Sport: "Finals speciali, il torneo più importante. Dopo il Roland Garros non ho dormito per tre notti"

di Redazione
05 Nov 2025 - 18:43

Jannik Sinner, a poche giorni dal via delle Atp Finals a Torino, non ha perso la speranza di far cambiare idea al suo coach Darren Cahill, che mesi fa ha annunciato il suo ritiro a fine del 2025. "Mi vedo insieme a Cahill ancora un anno. Questa sarà la sfida più grande di quest'anno! Ancora dobbiamo parlare, perché la stagione non è finita: c'è un torneo importante qua a Torino, sappiamo cosa c'è in palio. Però dopo ovviamente ci dobbiamo sedere e confrontarci - ha detto il n.1 del tennis mondiale, nell'intervista esclusiva a Sky andata in onda integralmente oggi - Lui ha compiuto 60 anni quest'anno, è stato nel tennis da giocatore, poi è entrato come allenatore, quindi è in questo mondo da 40, 45 anni: capisco anche lui. Io mi vedo insieme a Cahill ancora per un altro anno, perché è una persona che va forse anche oltre il concetto di allenatore: è un po' come il padre che unisce tutto il team, soprattutto quando le cose non vanno benissimo. È stato fondamentale finora per la mia crescita, per quello che sono. È stato fondamentale anche per Simone Vagnozzi, perché mi ha preso quando ero tra i primi dieci e anche lì dalla parte dell'allenatore c'è tanta pressione. Speriamo di convincerlo"

Sinner è tornato anche sull'incredibile sconfitta a Parigi contro Alcaraz quando non è riuscito a sfruttare tre match-point. "Al Roland Garros si può dire che eravamo molto vicini, a tre match point! Quando le cose si complicano, c'è qualcosa dentro di me che mi fa capire che c'è ancora un tantissimo da lavorare. E dopo quella finale, mi ricordo che i primi due, tre giorni era un disastro, perché non riuscivo nemmeno a dormire. Non avevo energia durante il giorno, ero distrutto"

Le Finals sono ormai alle porte e Jannik non vede l'ora di scendere in campo per difendere il titolo conquistato nel 2024. "Darò tutto, queste Finals sono speciali. A questo punto, lo ritengo il torneo più importante dell'anno. Sarà molto speciale a prescindere da quello che succederà. "La prepariamo nel migliore dei modi: darò tutte le mie energie fisiche e mentali. È probabilmente arrivato il momento di dire che è il torneo più importante di quest'anno, anche se ho fatto tante cose. Mi voglio divertire, giocare davanti al pubblico italiano che anche a Roma mi ha sempre dato molto affetto. A Torino è comunque diverso: ci sono gli otto giocatori migliori al mondo, inizi quindi subito forte. Lo spettacolo sarà molto alto, teso".

Leggi anche

Sinner a Torino per il bis alle Finals. Sale la febbre per la sfida con Alcaraz: "Asfaltalo"

Sinner fa il tifo per il connazionale Lorenzo Musetti che si sta giocando l'ultimo posto disponibile con il canadese Felix Auger-Aliassime. "Speriamo di essere in due singolaristi italiani e in un bello spettacolo. Facciamo tutti il tifo per Lorenzo, ci sarebbe tanta Italia, in Italia. Io sono cresciuto qui, ho sempre dedicato le mie vittorie all'Italia, ma non sarei il giocatore che sono senza tutti i sostegni che ottengo tutti i giorni da tutte le parti del mondo. Per esempio, a New York ci sono tantissimi italiani che mi sostengono, ma ho il sostegno anche quando vado in Australia: ci sono tanti posti che mi fanno sentire amato e, ripeto, orgoglioso di essere italiano".

Nella lunga chiacchierata, Sinner ha parlato anche delle critiche ricevute per la sua scelta sulla Davis e sulla sua 'italianità': "Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Perché se vinci, potevi farlo diversamente; se perdi, hai perso; se non giochi un torneo, non va bene. A prescindere da come fai, sbagli. Io - ha concluso - penso che le critiche a volte servano, fanno parte del mondo in cui viviamo. Ma la cosa più importante sono le persone che hai intorno: è una banalità, ma è questa la soluzione e io ho sempre avuto intorno a me persone che mi volevano bene. Mi basta questo per stare tranquillo. Poi, il tennis è talmente individuale... Sei da solo in campo e devi fare anche delle scelte da solo. È sempre stato così e sarà sempre così. Io dico che senza il mio team non sarei mai il giocatore che sono, ed è un lavoro di squadra, ma poi ognuno fa le proprie scelte. Non ho voglia di perdere il tempo di rispondere con le parole, preferisco andare in campo e giocare a tennis perché è quello che amo".

Leggi anche

Coppa Davis, Sinner risponde agli haters: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

L'emozione per la prima vittoria al mitico torneo di Wimbledon. "Alzare questo titolo a me ha cambiato un po', perché Wimbledon è sempre stato e rimarrà sempre il torneo del tennis, secondo me. Sono contento di portare questo trofeo anche in Italia, perché l'Italia è un paese che a me dà veramente tanto, come è stata anche la Coppa Davis, che abbiamo vinto due volte di fila. Ecco, ci sono alcuni tornei che fanno bene a essere di nuovo in Italia e sono molto contento di dare il mio contributo".

jannik sinner
darren cahill
atp finals torino

Ultimi video

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

I più visti di Tennis

Sinner, doppio colpo a Parigi: vince il torneo e torna numero uno al mondo

Coppa Davis, Sinner risponde agli haters: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

Sinner: "Finale intensa, un anno incredibile. Ora vediamo come andrà a Torino"

Sinner torna re per una settimana: la nuova classifica Atp in vista delle Finals di Torino

Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."

Sabalenka-Kyrgios, a Dubai la nuova "battaglia dei sessi": è ufficiale

Notizie del giorno
Vedi tutti
Stadio San Siro (Milano) - Sede della Cerimonia d'Apertura
19:32
San Siro è ufficialmente di proprietà di Inter e Milan: firmato il rogito
19:18
Champions, quanti punti servono per la top8 e quanti per i playoff: le chance delle italiane
19:16
Gasperini: "A Glasgow ambiente complicato, le sconfitte in casa ci obbligano a vincere"
19:11
Torino, il retroscena su Ismajli e quel no alla Juventus
19:07
Guida e il calcio a Saelemaekers: "Gesto volontario". Ma l'AIA non lo sanzionerà