Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Coppa Davis, Sinner risponde alle polemiche: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

L'azzurro è intervenuto a pochi giorni dal via delle ATP Finals: "La nostra forza sta nelle differenze"

di Redazione
04 Nov 2025 - 20:24

"Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte, perché secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io".

Jannik Sinner risponde così a tutti coloro che lo hanno accusato nelle settimane scorse di non sentirsi italiano a causa della decisione di saltare la Final Eight di Coppa Davis. A ridosso del via delle ATP Finals in programma a  Torino, il 24enne di Sesto Pusteria si è espresso in un’intervista a Sky Sport cancellando ogni dubbio.

"Abbiamo le strutture, abbiamo gli allenatori, abbiamo i giocatori, abbiamo tantissime mentalità differenti.Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza è nelle differenze - ha concluso Sinner -. Abbiamo di tutto per essere lì a competere contro i migliori al mondo e secondo me dobbiamo unirci, stare insieme e darci forza per avere più trofei e più orgoglio possibile, perché secondo me l'Italia lo merita".

sinner
coppa davis
italia

Ultimi video

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

I più visti di Tennis

Sinner, doppio colpo a Parigi: vince il torneo e torna numero uno al mondo

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."

Sinner vs Auger-Aliassime è più di una finale: Jannik può tornare numero 1, Felix punta le Finals

Sinner travolge Zverev e vola in finale a Parigi: può tornare numero uno al mondo

Sinner numero 1 ATP se... i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:23
Conte mastica amaro: "Loro hanno imparato bene il catenaccio. Se avessimo giocato noi così..."
21:07
Wolverhampton, ten Hag il favorito per la panchina
21:02
Azzurri poco lucidi, la corsa Champions di Conte si complica sempre di più
20:56
Serie B, quattro giocatori squalificati per un turno
20:52
Merino scatenato, Arsenal rullo compressore anche a Praga