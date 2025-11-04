Coppa Davis, Sinner risponde alle polemiche: "Felice di essere nato in Italia e non in Austria"

L'azzurro è intervenuto a pochi giorni dal via delle ATP Finals: "La nostra forza sta nelle differenze"di Redazione
"Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un'altra parte, perché secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io".
Jannik Sinner risponde così a tutti coloro che lo hanno accusato nelle settimane scorse di non sentirsi italiano a causa della decisione di saltare la Final Eight di Coppa Davis. A ridosso del via delle ATP Finals in programma a Torino, il 24enne di Sesto Pusteria si è espresso in un’intervista a Sky Sport cancellando ogni dubbio.
"Abbiamo le strutture, abbiamo gli allenatori, abbiamo i giocatori, abbiamo tantissime mentalità differenti.Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza è nelle differenze - ha concluso Sinner -. Abbiamo di tutto per essere lì a competere contro i migliori al mondo e secondo me dobbiamo unirci, stare insieme e darci forza per avere più trofei e più orgoglio possibile, perché secondo me l'Italia lo merita".