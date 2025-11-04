Sabalenka-Kyrgios, a Dubai la nuova "battaglia dei sessi": è ufficiale

Sabalenka è la campionessa in carica di Wimbledon e degli Us Open. Kyrgios, che ha raggiunto il 13° posto, il suo record personale, nel 2016, ha giocato solo cinque partite quest'anno da quando è tornato da un grave infortunio al polso che lo ha tenuto fuori per 18 mesi. I due hanno lo stesso agente. "Nutro grande rispetto per Nick e il suo talento, sono pronta a dare il massimo", ha detto Sabalenka."Sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile e di far parte di questa moderna interpretazione di quell'iconico incontro". "Quando il numero uno al mondo ti sfida, rispondi alla chiamata - ha detto da parte sua Kyrgios -. Nutro un enorme rispetto per Aryna: è una potenza e una vera campionessa. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida, e non sarò a Dubai solo per giocare, ma per far divertire".