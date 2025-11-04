Logo SportMediaset

Tennis
tennis

Sabalenka-Kyrgios, a Dubai la nuova "battaglia dei sessi": è ufficiale

di Martino Cozzi
04 Nov 2025 - 11:19

Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre, come annunciato dagli stessi tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di remake del celeberrimo incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs nel 1973, nato da una sfida dell'allora 55enne ex giocatore americano che riteneva il tennis maschile superiore in assoluto rispetto a quello femminile. Partita poi vinta dalla King.

Sabalenka è la campionessa in carica di Wimbledon e degli Us Open. Kyrgios, che ha raggiunto il 13° posto, il suo record personale, nel 2016, ha giocato solo cinque partite quest'anno da quando è tornato da un grave infortunio al polso che lo ha tenuto fuori per 18 mesi. I due hanno lo stesso agente. "Nutro grande rispetto per Nick e il suo talento, sono pronta a dare il massimo", ha detto Sabalenka."Sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile e di far parte di questa moderna interpretazione di quell'iconico incontro". "Quando il numero uno al mondo ti sfida, rispondi alla chiamata - ha detto da parte sua Kyrgios -. Nutro un enorme rispetto per Aryna: è una potenza e una vera campionessa. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida, e non sarò a Dubai solo per giocare, ma per far divertire".

sabalenka
kyrgios
tennis

