Tennis, Sinner torna re per una settimana: la nuova classifica Atp in vista delle Finals di Torino

Jannik Sinner inizia oggi la sua 66esima settimana 'complessiva' da numero 1 del mondo, dopo le 65 consecutive trascorse in vetta dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025. L'azzurro ha superato Carlos Alcaraz dopo il titolo vinto al Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo però tornerà numero 1 alla vigilia delle Nitto ATP Finals di Torino, quando verrà pubblicata la prossima classifica in cui i giocatori non potranno più conteggiare i punti vinti nello stesso torneo l'anno scorso. Sinner, primo italiano campione a Wimbledon e vincitore dell'Australian Open, ha conquistato alla Defense Arena il terzo 'Big Title' del 2025, categoria in cui rientrano, secondo la definizione dell'Atp, gli Slam, le Nitto Atp Finals, i Masters 1000, gli ori olimpici. È anche il secondo anno di fila in cui ne vince almeno tre, dopo i sei portati a casa nel 2024. Il numero 1 del mondo è oggi il quinto giocatore in attività con più Masters 1000 all'attivo dopo Novak Djokovic (40), Carlos Alcaraz (8), Alexander Zverev (7) e Daniil Medvedev (6). Finora ha vinto un 'Big Title' ogni 6,3 tornei disputati nella sua carriera. Solo Djokovic (3,3), Rafael Nadal (3,5), Alcaraz (3,9), Roger Federer (4,4), Pete Sampras (4,9) e Andre Agassi (6,1) hanno un tasso di successo più alto in questi eventi.