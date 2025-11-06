Tonali sul futuro al Newcastle: "Non voglio dire che resto 10 anni"

Retegui in Arabia per 69 milioni: è l'italiano più caro della storia, ecco la top 10
Sandro Tonali parla del suo futuro a lunghissimo termine: nessuna ipotesi esclusa, solo tanto realismodi Stefano Fiore
Sandro Tonali, grande protagonista e MVP della gara vinta 2-0 dal Newcastle contro l'Athletic in Champions League, ha parlato del suo futuro. Nonostante si sia dichiarato "felice" in Inghilterra, il centrocampista non si è voluto impegnare sul suo futuro a lungo (anzi lunghissimo) termine con il club, come riportato da Sky Sport UK.
Tonali ha un contratto con il Newcastle fino al 2029, ma le sue risposte dopo la vittoria europea lasciano aperte tutte le ipotesi.
Alla domanda diretta sul suo futuro a lungo termine con i Magpies, Tonali ha adottato una linea cauta: "Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire 'voglio restare qui per 10 anni' e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. Non voglio dire 'voglio restare per 10 anni', ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre."
Il centrocampista ha aggiunto che, di fronte a una "opportunità per la tua vita, per un'altra squadra, devi valutare tutto con attenzione nel calcio."
Le dichiarazioni acquistano un peso maggiore considerando che, nel recente passato, il nome di Sandro Tonali era stato accostato anche alla Juventus prima del suo clamoroso passaggio in Premier League. Il suo cartellino è costato al Newcastle circa 70 milioni di euro (più 5-10 milioni di euro in bonus), per un valore complessivo attuale stimato intorno agli 80 milioni di euro versati al Milan.
