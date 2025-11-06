Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Twingo

Nuova Renault Twingo: l'elettrica che può costare meno di 10 mila euro

A zero emissioni, vivace, coloratissima e finalmente accessibile. La nuova Renault Twingo si presenta con tutta la sua energia e la volontà di rendere la mobilità elettrica una...moda. In Italia costerà 9.900 euro grazie agli incentivi statali e all'Rpass

di Redazione Drive Up
06 Nov 2025 - 16:00

Quando “la riconosci al primo sguardo”. Funziona, più o meno, così per Renault Twingo. Anzi, la nuova generazione di questa city car, nata nel 1992, e che oggi torna sotto le luci della ribalta, con quei fari belli - e tondi (full LED) - che ne hanno decretato il successo.

Nuova Renault Twingo elettrica: debutta l'utilitaria da meno di 10 mila euro

1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Utilitaria elettrica
È sempre una city car ed entra, a gamba tesa, in un segmento (quello A), mai dimenticato nel Belpaese e parecchio ricercato. È tutta nuova: 100% elettrica, senza perdere tutte le caratteristiche che l’hanno resa, negli anni, una vettura di successo. Simpatica e divertente, modulare e compatta. E modernissima. Stavolta ha 5 porte, perché la praticità viene prima di tutto, soprattutto quando ci si muove in città; Renault Twingo E-tech Electirc è lunga tre metri e 79 centimetri con un passo di quasi due e mezzo.
Spazio in abbondanza
E dentro, infatti, di spazio ce n’è in abbondanza per viaggiare comodi in 4: sedili posteriori separati e scorrevoli, con schienali reclinabili - anche quello del passeggero anteriore - per ottenere una capacità di carico del bagagliaio di circa 1000 litri. Tra l’altro, può contare su uno spazio aggiuntivo, di 50 litri sotto il pianale, utile per riporre il cavo di ricarica.
Buona autonomia
Motore elettrico, dicevamo, da 82 CV per un’autonomia complessiva che supera i 260 Km, alimentato da una batteria al Litio-Ferro-Fosfato, una novità assoluta per Renault Group, con tempi di ricarica, in corrente continua, di meno di mezz'ora per passare dal 10 all'80%. Nuova Twingo porta con sé anche il lettering specifico - una sorta di alfabeto Twingo - ben visibile sia sul portellone posteriore, sia nella parte interna del tetto. E dentro è colorata, divertente e modernissima con quadro strumenti digitale da 7 pollici e display multimediale da 10 con sistema OpenR Link con Google integrato. E poi ha un sacco di vani porta oggetti per facilitare la vita a bordo.
Costa meno di 20 mila euro
Prodotta nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, Renault Twingo E-Tech Electric è disponibile in due allestimenti, con un prezzo d’ingresso inferiore ai 20.000 Euro. In Italia è proposta a partire da 9.900 Euro, grazie ai vantaggi dedicati ai clienti RPASS e in caso di incentivi statali.

renault
nuova renault twingo
renault twingo electric
twingo
nuova twingo
renault twingo elettrica 2026
nuova renault twingo elettrica
caratteristiche nuova twingo
prezzo twingo elettrica
prezzo renault twingo elettrica
prezzo renault twingo

Ultimi video

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

02:07
RENAULT TWINGO PER SITO SRV

La nuova Reanult Twingo E-Tech

02:14
Drive Up

Drive Up

01:09
DRIVE UP SAPEVATE CHE PT1 SRV

Le auto volanti

15:56
La puntata del 30 ottobre #DriveUp

La puntata del 30 ottobre #DriveUp

26:16
Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

04:33
My Dacia Road, Episodio 3: Matera

My Dacia Road, Episodio 3: Matera

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

02:40
Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

02:03
Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

02:23
Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

02:29
La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

01:35
L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

00:13
Rental Ferrari crash

Rental Ferrari crash

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Jannik Sinner

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

La Lamborghini di Cristiano Ronaldo Jr.

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

La McLaren di Ayrton Senna all'asta: vale, almeno, 15 milioni di dollari

Meno di 20.000 Euro per una Ferrari o una Lamborghini

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:09
GP Brasile, Leclerc: “Possiamo fare podio e magari anche qualcosa in più”
DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN
17:00
Juventus, Vlahovic in gruppo: ci sarà nel derby contro il Torino
16:50
Juve-Vlahovic: si riaprono le porte per il rinnovo, ma è corsa contro il tempo. Chiellini decisivo
16:40
"Vai Piedone", Simonelli va alla scoperta del calcio fra aneddoti ed episodi iconici
16:33
Milano-Cortina 2026, presentata la Cerimonia di Chiusura: "Ci auguriamo sia con noi anche la presidente del Consiglio"