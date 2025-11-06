Utilitaria elettrica

È sempre una city car ed entra, a gamba tesa, in un segmento (quello A), mai dimenticato nel Belpaese e parecchio ricercato. È tutta nuova: 100% elettrica, senza perdere tutte le caratteristiche che l’hanno resa, negli anni, una vettura di successo. Simpatica e divertente, modulare e compatta. E modernissima. Stavolta ha 5 porte, perché la praticità viene prima di tutto, soprattutto quando ci si muove in città; Renault Twingo E-tech Electirc è lunga tre metri e 79 centimetri con un passo di quasi due e mezzo.

Spazio in abbondanza

E dentro, infatti, di spazio ce n’è in abbondanza per viaggiare comodi in 4: sedili posteriori separati e scorrevoli, con schienali reclinabili - anche quello del passeggero anteriore - per ottenere una capacità di carico del bagagliaio di circa 1000 litri. Tra l’altro, può contare su uno spazio aggiuntivo, di 50 litri sotto il pianale, utile per riporre il cavo di ricarica.

Buona autonomia

Motore elettrico, dicevamo, da 82 CV per un’autonomia complessiva che supera i 260 Km, alimentato da una batteria al Litio-Ferro-Fosfato, una novità assoluta per Renault Group, con tempi di ricarica, in corrente continua, di meno di mezz'ora per passare dal 10 all'80%. Nuova Twingo porta con sé anche il lettering specifico - una sorta di alfabeto Twingo - ben visibile sia sul portellone posteriore, sia nella parte interna del tetto. E dentro è colorata, divertente e modernissima con quadro strumenti digitale da 7 pollici e display multimediale da 10 con sistema OpenR Link con Google integrato. E poi ha un sacco di vani porta oggetti per facilitare la vita a bordo.

Costa meno di 20 mila euro

Prodotta nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, Renault Twingo E-Tech Electric è disponibile in due allestimenti, con un prezzo d’ingresso inferiore ai 20.000 Euro. In Italia è proposta a partire da 9.900 Euro, grazie ai vantaggi dedicati ai clienti RPASS e in caso di incentivi statali.