Wta Finals, Jasmine Paolini eliminata in singolare: Coco Gauff vince in due set

L'americana si aggiudica il match col punteggio di 6-3, 6-2 e fa fuori l'azzurra, che però resta ancora in corsa in doppio con Sara Errani

di Stefano Ronchi
04 Nov 2025 - 17:06
Dopo la sconfitta con Aryna SabalenkaJasmine Paolini perde anche contro Coco Gauff e viene eliminata dal torneo di singolare delle Wta Finals. Reduce dall'influenza e non ancora in perfetta forma fisica, nel secondo match del round robin del Gruppo "Steffi Graf" l'azzurra non riesce a contrastare la campionessa americana, che si impone nettamente col risultato di 6-3, 6-2. Fuori con un turno di anticipo, Jasmine dovrà disputare giovedì l'ultima partita in singolare (ininfluente ai fini della classifica) contro la statunitense Jessica Pegula. 

Prima però, mercoledì alle ore 13, Paolini dovrà affiancare nuovamente Sara Errani in doppio in quello che si profila come un vero e proprio spareggio qualificazione nel gruppo intitolato a Martina Navratilova contro la coppia Mertens-Kudermetova per un posto in semifinale. Sfida che tiene ancora vive le speranze italiane a Ryad. 

