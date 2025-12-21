Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
monviso volley

"Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa": il duro sfogo di Adhu Malual contro il razzismo

Adhu Malual denuncia insulti razzisti dal pubblico di casa. Lo sfogo social: "Il silenzio è finito"

di Stefano Fiore
21 Dic 2025 - 11:55
© instagram

© instagram

La sconfitta casalinga di Pinerolo contro Macerata passa in secondo piano di fronte a un episodio che di sportivo non ha nulla. Adhu Malual, opposto della Monviso Volley e volto della Nazionale italiana, ha affidato a Instagram un durissimo sfogo per denunciare il trattamento ricevuto proprio dal "suo" pubblico. Non semplici fischi per una prestazione sottotono, ma una valanga di insulti, offese personali e, fatto ancor più grave, commenti razzisti indirizzati non solo a lei, ma anche alla sua famiglia presente sugli spalti.

"Linea superata: insultata la mia famiglia sugli spalti"

 Le parole dell'azzurra sono dure: "In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra". Malual racconta di un clima ostile vissuto dal primo all'ultimo punto: "Insulti, fischi costanti e commenti razzisti. Non per spronare, solo per colpire". Ciò che ha ferito maggiormente l'atleta è stato il coinvolgimento dei suoi cari: "C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. Ieri sera quella linea è stata superata più volte. Quando a pagarne il prezzo è anche la famiglia sugli spalti, il problema non è sportivo. È umano".

L'orgoglio azzurro: "Fiera di essere italiana, basta silenzio"

 Nonostante l'amarezza, Malual rivendica con orgoglio le sue radici di fronte all'odio: "Sono fiera di essere italiana e di indossare la maglia azzurra. Non permetterò a nessuno di mettere in discussione l'amore per questo Paese". La giocatrice ha concluso il suo messaggio ringraziando la società per il supporto e promettendo di continuare a lavorare con dignità, ma con una promessa: "Il silenzio, davanti a certi comportamenti, non è più un’opzione".

Chi è Adhu Malual: il talento nato a Roma e l'oro alle Universiadi

 Per capire la gravità dell'accaduto, bisogna ricordare chi è l'atleta colpita. Nata a Roma il 14 novembre 2000 da genitori originari del Sud Sudan, Adhuoljok John Majak Malual (per tutti Adhu) è uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana. Cresciuta nell'Argentario Trento e maturata nel Club Italia, ha intrapreso un percorso di crescita internazionale che l'ha portata persino negli USA, alla University of Texas, prima di affermarsi in Serie A1 con le maglie di Casalmaggiore, Pro Victoria Monza e Firenze. Da questa estate gioca per Pinerolo. Il suo legame con la Nazionale è forte: dopo l'oro Europeo U19 nel 2018 e l'argento Mondiale U20 nel 2019, ha debuttato con la Nazionale maggiore in VNL nel 2023. Proprio la scorsa estate è stata una delle protagoniste assolute alle Universiadi, trascinando la selezione italiana alla medaglia d'oro come top scorer. 

 
adhu malual
razzismo
insulti
volley
chi e

Ultimi video

01:45
DICH DANESI 7-9 DICH

Danesi: "Siamo fortissime mentalmente"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:45
DICH DANESI 7-9 DICH

Danesi: "Siamo fortissime mentalmente"

I più visti di Volley

Scandicci e Conegliano non sbagliano: doppio 3-0 a Perugia e Cuneo

Pallavoliste in vacanza: Orro, Sylla & Co si godono il mare

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Mariana torna in Brasile dopo una stagione a Monza

Volley femminile, Scandicci vince il Mondiale per Club: Conegliano ko in finale

Le Nazionali di De Giorgi e Velasco ricevute al Quirinale da Mattarella

Notizie del giorno
Vedi tutti
Sportmediaset XXL
12:41
Record Go Ahead Eagles: otto cambi in una partita. Ed è tutto regolare: ecco perché
12:54
Strepitosa Goggia, trionfo nel Super G in Val d'Isère: "Ieri ho pianto per un'ora"
12:24
Sci alpino, Cdm gigante Badia: in testa Schwarz e azzurro Vinatzer 15°
12:22
Supercoppa italiana, Colombo arbitro della finale Napoli-Bologna