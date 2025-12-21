"Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa": il duro sfogo di Adhu Malual contro il razzismo

Le parole dell'azzurra sono dure: "In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra". Malual racconta di un clima ostile vissuto dal primo all'ultimo punto: "Insulti, fischi costanti e commenti razzisti. Non per spronare, solo per colpire". Ciò che ha ferito maggiormente l'atleta è stato il coinvolgimento dei suoi cari: "C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. Ieri sera quella linea è stata superata più volte. Quando a pagarne il prezzo è anche la famiglia sugli spalti, il problema non è sportivo. È umano".