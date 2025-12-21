"Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa": il duro sfogo di Adhu Malual contro il razzismo

Adhu Malual denuncia insulti razzisti dal pubblico di casa. Lo sfogo social: "Il silenzio è finito"di Stefano Fiore
La sconfitta casalinga di Pinerolo contro Macerata passa in secondo piano di fronte a un episodio che di sportivo non ha nulla. Adhu Malual, opposto della Monviso Volley e volto della Nazionale italiana, ha affidato a Instagram un durissimo sfogo per denunciare il trattamento ricevuto proprio dal "suo" pubblico. Non semplici fischi per una prestazione sottotono, ma una valanga di insulti, offese personali e, fatto ancor più grave, commenti razzisti indirizzati non solo a lei, ma anche alla sua famiglia presente sugli spalti.
Le parole dell'azzurra sono dure: "In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra". Malual racconta di un clima ostile vissuto dal primo all'ultimo punto: "Insulti, fischi costanti e commenti razzisti. Non per spronare, solo per colpire". Ciò che ha ferito maggiormente l'atleta è stato il coinvolgimento dei suoi cari: "C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. Ieri sera quella linea è stata superata più volte. Quando a pagarne il prezzo è anche la famiglia sugli spalti, il problema non è sportivo. È umano".
Nonostante l'amarezza, Malual rivendica con orgoglio le sue radici di fronte all'odio: "Sono fiera di essere italiana e di indossare la maglia azzurra. Non permetterò a nessuno di mettere in discussione l'amore per questo Paese". La giocatrice ha concluso il suo messaggio ringraziando la società per il supporto e promettendo di continuare a lavorare con dignità, ma con una promessa: "Il silenzio, davanti a certi comportamenti, non è più un’opzione".
Per capire la gravità dell'accaduto, bisogna ricordare chi è l'atleta colpita. Nata a Roma il 14 novembre 2000 da genitori originari del Sud Sudan, Adhuoljok John Majak Malual (per tutti Adhu) è uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana. Cresciuta nell'Argentario Trento e maturata nel Club Italia, ha intrapreso un percorso di crescita internazionale che l'ha portata persino negli USA, alla University of Texas, prima di affermarsi in Serie A1 con le maglie di Casalmaggiore, Pro Victoria Monza e Firenze. Da questa estate gioca per Pinerolo. Il suo legame con la Nazionale è forte: dopo l'oro Europeo U19 nel 2018 e l'argento Mondiale U20 nel 2019, ha debuttato con la Nazionale maggiore in VNL nel 2023. Proprio la scorsa estate è stata una delle protagoniste assolute alle Universiadi, trascinando la selezione italiana alla medaglia d'oro come top scorer.