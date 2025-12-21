Serie A, Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria per la viola, doppietta di Kean

LA PARTITA

Dai venti minuti di contestazione e sciopero del tifo all'inizio del match, agli applausi di fine gara: la Fiorentina si risveglia appena prima di Natale e travolge l'Udinese, sconfiggendola 5-1 e sbloccandosi in Serie A. "Dovremo cambiare qualcosa e pensare all'impensabile, per cercare la svolta". Detto, fatto. Vanoli schiera i viola col 4-3-3 e Parisi alto, di fianco a Gudmundsson e Kean, cambiando capitano: de Gea "strappa" la fascia a Ranieri, relegato a vicecapitano. Inizialmente sembra efficace l'Udinese, ma al 7' la partita cambia del tutto: uscita a valanga di Okoye, che la tocca col braccio fuori area e travolge Kean. Inevitabile il rosso, friulani in dieci e deve entrare Sava: gli lascia spazio Kabasele, Udinese col 4-3-2 e Bertola terzino sinistro. La Fiorentina ha così una chance imperdibile per svoltare e la sfrutta, dominando per mezz'ora buona. Mandragora scheggia l'incrocio dei pali e calcia a ripetizione, trovando il gol al 21': punizione rasoterra, leggera deviazione ed è 1-0. L'Udinese si concede un solo sussulto offensivo col duo Davis-Zaniolo, poi torna in trincea e affonda: Gudmundsson, che aveva colpito un palo, trova l'eurogol del 2-0 al 42'. L'islandese colpisce col sinistro sull'assist di Fagioli, che si divora il gol personale e poi fornisce un altro passaggio vincente nel maxi-recupero: pallone geniale del centrocampista per Ndour, testa del talento ex Psg (50' pt) e si va al riposo sul 3-0.



I viola si incamminano verso la prima vittoria in Serie A, ritrovano un gioco di squadra e dilagano ulteriormente nella ripresa. L'Udinese sostituisce Zaniolo a sorpresa e, dopo l'infortunio di Mandragora (fastidio muscolare), viene colpita ulteriormente al 56': cross di Parisi, rimpallo e si sblocca Kean da rapace d'area. Solet prova a dare un senso alla gara dei suoi con un gran destro a giro (66'), ma non è nient'altro che la rete della bandiera: manita e doppietta di Kean, al 68' è 5-1. Vanoli sostituisce i suoi big e concede qualche minuto alle seconde linee, ma i fattori non cambiano: in campo c'è solo la Fiorentina e Gudmundsson sfiora il sesto gol. Il finale è di pura amministrazione per i viola, che fanno girare palla e congelano un risultato oltremodo positivo, che Vanoli spera diventi la svolta nella difficile rincorsa alla salvezza. I toscani sconfiggono 5-1 una pessima Udinese, condizionata dal rosso iniziale e molto disattenta, e si portano a nove punti: ecco la prima vittoria in casa in Serie A dal 18 maggio, che vale il momentaneo -5 dalla salvezza. Si ferma invece a quota 21 punti la formazione ospite, disastrosa quest'oggi.



LE PAGELLE

Gudmundsson 7.5 - Si prende la squadra sulle spalle nel primo tempo, insieme al "solito" Mandragora. Colpisce un palo, trova l'eurogol che chiude virtualmente i giochi e serve anche un (quasi) assist a Fagioli. Sprazzi del giocatore ammirato a Genova.