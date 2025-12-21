Serie A, Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria per la viola, doppietta di Kean

L'espulsione di Okoye (al 7') indirizza il match: i viola vincono 5-1 e si sbloccano in Serie A, doppietta per Keandi Redazione
© Getty Images
La 16a giornata della Serie A consegna la prima vittoria in campionato della Fiorentina, che spera di iniziare da qui la sua complicata risalita verso la zona-salvezza. I viola approfittano nel migliore dei modi dell'espulsione di Okoye dopo sette minuti, sconfiggendo 5-1 un Udinese disattenta e irriconoscibile. Il Franchi tramuta la contestazione in applausi, show di Gudmundsson e Fagioli. Si sblocca anche Kean, autore di una doppietta.
LA PARTITA
Dai venti minuti di contestazione e sciopero del tifo all'inizio del match, agli applausi di fine gara: la Fiorentina si risveglia appena prima di Natale e travolge l'Udinese, sconfiggendola 5-1 e sbloccandosi in Serie A. "Dovremo cambiare qualcosa e pensare all'impensabile, per cercare la svolta". Detto, fatto. Vanoli schiera i viola col 4-3-3 e Parisi alto, di fianco a Gudmundsson e Kean, cambiando capitano: de Gea "strappa" la fascia a Ranieri, relegato a vicecapitano. Inizialmente sembra efficace l'Udinese, ma al 7' la partita cambia del tutto: uscita a valanga di Okoye, che la tocca col braccio fuori area e travolge Kean. Inevitabile il rosso, friulani in dieci e deve entrare Sava: gli lascia spazio Kabasele, Udinese col 4-3-2 e Bertola terzino sinistro. La Fiorentina ha così una chance imperdibile per svoltare e la sfrutta, dominando per mezz'ora buona. Mandragora scheggia l'incrocio dei pali e calcia a ripetizione, trovando il gol al 21': punizione rasoterra, leggera deviazione ed è 1-0. L'Udinese si concede un solo sussulto offensivo col duo Davis-Zaniolo, poi torna in trincea e affonda: Gudmundsson, che aveva colpito un palo, trova l'eurogol del 2-0 al 42'. L'islandese colpisce col sinistro sull'assist di Fagioli, che si divora il gol personale e poi fornisce un altro passaggio vincente nel maxi-recupero: pallone geniale del centrocampista per Ndour, testa del talento ex Psg (50' pt) e si va al riposo sul 3-0.
I viola si incamminano verso la prima vittoria in Serie A, ritrovano un gioco di squadra e dilagano ulteriormente nella ripresa. L'Udinese sostituisce Zaniolo a sorpresa e, dopo l'infortunio di Mandragora (fastidio muscolare), viene colpita ulteriormente al 56': cross di Parisi, rimpallo e si sblocca Kean da rapace d'area. Solet prova a dare un senso alla gara dei suoi con un gran destro a giro (66'), ma non è nient'altro che la rete della bandiera: manita e doppietta di Kean, al 68' è 5-1. Vanoli sostituisce i suoi big e concede qualche minuto alle seconde linee, ma i fattori non cambiano: in campo c'è solo la Fiorentina e Gudmundsson sfiora il sesto gol. Il finale è di pura amministrazione per i viola, che fanno girare palla e congelano un risultato oltremodo positivo, che Vanoli spera diventi la svolta nella difficile rincorsa alla salvezza. I toscani sconfiggono 5-1 una pessima Udinese, condizionata dal rosso iniziale e molto disattenta, e si portano a nove punti: ecco la prima vittoria in casa in Serie A dal 18 maggio, che vale il momentaneo -5 dalla salvezza. Si ferma invece a quota 21 punti la formazione ospite, disastrosa quest'oggi.
LE PAGELLE
Gudmundsson 7.5 - Si prende la squadra sulle spalle nel primo tempo, insieme al "solito" Mandragora. Colpisce un palo, trova l'eurogol che chiude virtualmente i giochi e serve anche un (quasi) assist a Fagioli. Sprazzi del giocatore ammirato a Genova.
Fagioli 7.5 - Che serata, la sua. Comanda il centrocampo, dopo essere stato preferito a Nicolussi Caviglia, e troneggia su tutti lì in mezzo. Il doppio assist corona una grandissima prestazione, sfiora due volte il gol.
Kean 7 - Si sblocca anche lui, nella magica serata della Fiorentina. Cancella un primo tempo anonimo con due zampate, salendo a quota tre gol in Serie A e ricreando l'asse con Dodò: il brasiliano gli serve l'assist del 5-1.
Zaniolo 6 - L'unico dell'Udinese che, di fatto, gioca davvero la partita. Le prova tutte per tenere su la squadra, nonostante l'inferiorità numerica, e costruisce l'unica occasione da rete prima del 4-1. Inspiegabile il cambio nell'intervallo.
Karlstrom 4.5 - Non fa filtro, non aiuta la difesa e stende il tappeto rosso sulle iniziative offensive della Fiorentina. Ci si aspettava tutt'altra leadership da lui, con la squadra in dieci, invece sparisce letteralmente dal campo: corre sempre a vuoto ed è spettatore non pagante.
Okoye 4 - La follia della settimana è sua: esce a valanga sul lancio in profondità per Kean, nonostante ci fossero dei compagni vicino all'attaccante. La tocca col braccio fuori area e travolge l'ex juventino: rosso inevitabile per la somma dei suoi errori. Siamo al 7', distrugge la gara dell'Udinese.
IL TABELLINO
FIORENTINA (4-3-3) - De Gea 6; Dodò 7, Pongracic 6, Comuzzo 6.5 (37' st Viti sv), Ranieri 6, Ndour 6.5, Fagioli 7.5 (37' st Nicolussi Caviglia sv), Mandragora 7 (8' st Fortini 6.5); Parisi 7 (26' st Kouamé 6), Kean 7 (26' st Piccoli 6), Gudmundsson 7.5. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Kospo, Richardson, Kouadio. All. Vanoli.
UDINESE (3-5-2) - Okoye 4; Kristensen 4.5, Kabasele sv (10' Sava 5), Solet 6; Zanoli 5 (1' st Kamara 5.5), Piotrowski 5, Karlstrom 4.5, Ekkelenkamp 5 (20' st Gueye 5.5), Bertola 4.5; Zaniolo 6 (1' st Lovric 5), Davis 5 (20' st Buksa 5.5). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Oier Zarraga, Palma, Iker Bravo, Ehizibue, Camara, Miller. All. Runjaic.
Arbitro: Mariani.
Marcatori: 21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 50' pt Ndour (F), 11' e 23' st Kean (F), 21' st Solet (U).
Ammoniti: Zanoli (U), Parisi (F), Ranieri (F), Nicolussi Caviglia (F).
Note: espulso Okoye (U) al 7'.
LE STATISTICHE
Solo Scott McTominay (14) ha realizzato più reti di Rolando Mandragora tra i centrocampisti di Serie A nel 2025 tra tutte le competizioni: 12, come Hakan Çalhanoglu.
Con la rete contro l’Udinese, Rolando Mandragora ha stabilito oggi il proprio record di marcature stagionali in Serie A: cinque, superato lo score di quattro del 2024/25.
L’ultima volta che la Fiorentina aveva segnato tre reti in un primo tempo di Serie A (vs Udinese) risaliva al 27 ottobre 2024 (tre vs Roma in quel caso).
La Fiorentina è tornata alla vittoria in Serie A (vs Udinese) 210 giorni dopo l’ultima volta nel massimo campionato (successo per 3-2 proprio contro i friulani, il 25 maggio scorso).
Quello di Cher Ndour (vs Udinese 49:32’’) è il gol più tardivo realizzato nel 1° tempo da un giocatore della Fiorentina in Serie A – da quando è disponibile il dato (dal 2004/05).
L’Udinese ha subito tre reti in un primo tempo di Serie A (vs Fiorentina) per la prima volta dal 9 dicembre 2023 (tre vs Inter in quel caso, con Gabriele Cioffi allenatore).
L’Udinese è la formazione contro cui Moise Kean ha segnato più gol in Serie A: sei.
L’Udinese è la formazione contro cui Albert Gudmundsson ha preso parte a più reti in Serie A: quattro – frutto di tre gol e un assist.
Prima di oggi (vs Udinese), l’ultima marcatura multipla di Moise Kean in Serie A risaliva al 6 febbraio scorso (doppietta vs Inter).
L’Udinese ha incassato almeno cinque reti in un match di Serie A (cinque vs Fiorentina) per la prima volta dal 9 gennaio 2022 (sei vs Atalanta in quel caso).
Quella di Maduka Okoye (vs Fiorentina 06:59’’) è l’espulsione più veloce per un giocatore dell’Udinese in Serie A da quella di Isaak Touré contro il Genoa, il 1° dicembre 2024.
Prima di oggi (Maduka Okoye vs Fiorentina), l’ultimo portiere ad essere espulso nei primi 10’ di gioco in Serie A era stato Luís Maximiano contro il Bologna con la maglia della Lazio, il 14 agosto 2022.
L’Udinese è – con il Genoa – una delle due formazioni contro cui la Fiorentina ha realizzato più volte almeno cinque reti in un match di Serie A: cinque con entrambe.
La Fiorentina ha vinto con almeno quattro gol di scarto un match di Serie A (5-1 vs Udinese) per la prima volta dal 27 ottobre 2024 (5-1 vs Roma in quel caso).
La Fiorentina ha vinto con almeno quattro gol di scarto una sfida contro l’Udinese (5-1) solo per la seconda volta in 99 incontri in Serie A – dopo il successo per 7-0, il 4 gennaio 1959.
Solo contro Juventus (40) e Roma (33) l’Udinese ha perso più trasferte che con la Fiorentina in Serie A: 32.
Nicolò Fagioli ha fornito due assist in uno stesso match di Serie A (vs Udinese) per la seconda volta in carriera nel torneo – due anche contro la Juventus, il 16 marzo scorso.
Solo la Lazio (15) ha beneficiato di più espulsioni rispetto alla Fiorentina a partire dalla scorsa stagione di Serie A: 10.
Dal suo 1° match in campionato (stagione 2021/22), solo Fabiano Parisi (novembre 2000) è più giovane di Alessandro Zanoli tra i difensori che hanno raggiunto quota 100 presenze nel periodo in Serie A (100 – ottobre 2000).