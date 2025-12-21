Logo SportMediaset

Mercato

Milan-Fullkrug in prestito, le cifre dell'operazione: quanto guadagnerà in rossonero?

21 Dic 2025 - 19:53
10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug) © Getty Images

Niclas Fullkrug si appresta a lasciare il West Ham e approdare al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma quali sono le cifre dell’operazione? Secondo i dati che riporta Milannews.it, l’acquisto del 32enne tedesco, nel caso in cui l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo venisse attivata dai dirigenti rossoneri, costerebbe 13 milioni di euro. Sarà poi il Milan a coprire l’ingaggio di Fullkrug, riconoscendogli lo stesso stipendio che avrebbe percepito con gli Hammers da qui al termine della stagione: 1,5 milioni di euro.

10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)
