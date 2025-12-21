Zenoni domina sui 5 km dell'Eset Cross Challenge di Milano

Marta Zenoni ha vinto come ampiamente pronosticato la prova femminile della quinta edizione dell’Eset Cross Challenge, ormai tradizionale appuntamento pre-natalizio di corsa campestre disputato sulla distanza dei 5 km nel Parco Montestella di Milano, al termine di una gara dominata alla fine con il tempo di 16'43, mentre al secondo posto si è piazzata Margherita Vignolo in 16'54 e al terzo Chiara Spagnoli in 16'58.