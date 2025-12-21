Logo SportMediaset

ATLETICA

Zenoni domina sui 5 km dell'Eset Cross Challenge di Milano

La mezzofondista azzurra, recente oro europeo nella staffetta mista degli Eurocross, conferma il successo del 2024

di Redazione Sprintnews
21 Dic 2025 - 16:31
© Roberto Mandelli/Eset

© Roberto Mandelli/Eset

Marta Zenoni ha vinto come ampiamente pronosticato la prova femminile della quinta edizione dell’Eset Cross Challenge, ormai tradizionale appuntamento pre-natalizio di corsa campestre disputato sulla distanza dei 5 km nel Parco Montestella di Milano, al termine di una gara dominata alla fine con il tempo di 16'43, mentre al secondo posto si è piazzata Margherita Vignolo in 16'54 e al terzo Chiara Spagnoli in 16'58.

Per la 26enne mezzofondista bergamasca, solamente una settimana fa medaglia d'oro nella staffetta mista 4x1500 metri degli Eurocross di Lagoa in Portogallo, la conferma della vittoria della scorsa edizione e l'ennesimo coronamento di una eccellente stagione che l'ha vista tra l'altro conquistare il titolo italiano assoluto sugli 800 metri, realizzare due primati italiani sui 1500 indoor e sul miglio outdoor, con l'unica beffa rappresentata dalla squalifica nella semifinale dei mondiali di Tokyo sui 1500, dopo avere conquistato la qualificazione alla finale in gara.

Nella prova maschile sullo stesso tracciato di 5 km, vittoria di Enrico Vecchi con il tempo di 14'09 davanti all'altro azzurro Yassin Bouih, secondo con 14'13, mentre al terzo posto si è piazzato il diciannovenne cinese Yu Shuiqing con 14'22, recente primatista nazionale sulla mezza maratona e in transito dall'Italia in vista della sua partecipazione ai campionati del mondo di cross, in programma a Tallahassee negli Stati Uniti il prossimo 10 gennaio. 

marta zenoni
cross
milano

