Sinner a Torino per il bis alle Finals. Sale la febbre per la sfida con Alcaraz: "Asfaltalo"

Per Sinner invece oggi sarà una giornata di riposo dopo il tour de force delle ultime due settimane con 10 partite (vinte) in 12 giorni. Vittorie che l'hanno spinto al successo nel 500 di Vienna e il 1000 di Parigi Jannik è tornato numero uno del mondo ma queste Finals le giocherà da testa di serie numero 2. Nei prossimi giorni l'azzurro inizierà a scendere in campo per puntare al bis-Finals: un unicum nella storia del tennis italiano. Basti pensare che fino al 2015 nessun azzurro aveva neppure mai vinto una partita, né in singolare né in doppio. "Ciao a tutti, sono appena arrivato qui a Torino e non vedevo l'ora. Adesso piano piano ci rimettiamo sotto con il lavoro e ci vediamo molto presto", le parole che Jannik ha affidato ai profili social della Federtennis.