Atalanta, piace Bah del Manchester City

09 Ago 2026 - 17:49
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L'Atalanta monitora vari profili per il suo reparto arretrato: l'ultima idea di Giuntoli potrebbe arrivare dall'Inghilterra, più precisamente dal Manchester City. La Dea segue con molta attenzione Bah, difensore classe 2006 del Sierra Leone. L'ipotesi del prestito sembra la più concreta per sbloccare l'operazione, ma non è da sottovalutare la pista che porta a Kristensen; i bergamaschi hanno formulato una prima offerta da 20 milioni rispedita, però, al mittente dall'Udinese. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi sarà il rinforzo chiesto da Sarri in difesa. 

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