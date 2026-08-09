Vlahovic apre alla maxi offerta del Besiktas, pressing di Italiano per il sì definitivo

Dusan Vlahovic è pronto a sciogliere le riserve sul suo futuro e la Turchia si fa sempre più vicina. Dopo un mese e mezzo di attesa e riflessioni al termine della sua avventura alla Juventus, l’attaccante classe 2000 si è deciso (probabilmente deluso dalla mancata chiamata da parte di Giovanni Carnevali) e ha dato i primi chiari segnali di apertura al Besiktas, finora il club più deciso e determinato a puntare su di lui. A far pendere l'ago della bilancia verso Istanbul è soprattutto la presenza in panchina di Vincenzo Italiano, con cui il bomber serbo ha condiviso una prima parte di stagione esaltante alla Fiorentina nel 2021/22. A quasi cinque anni di distanza, il tecnico sa perfettamente come valorizzarlo e ne ha richiesto espressamente l'ingaggio alla dirigenza per superare rapidamente i problemi di inserimento e integrarlo in rosa prima possibile.