Vlahovic apre alla maxi offerta del Besiktas, pressing di Italiano per il sì definitivo

Le trattative si sono intensificate nelle ultime ore, il presidente del Besiktas, Serdal Adalı, ha confermato pubblicamente l'operazione ("Stiamo lavorando, ne stiamo discutendo") e ha dato mandato ai propri dirigenti di chiudere l'affare in tempi brevi. Il pressing si sta concentrando in particolare sul papà del calciatore, Milos, e sull'entourage del serbo. La proposta economica sul tavolo soddisferebbe in pieno le ambizioni del giocatore: contratto quadriennale da circa 10 milioni di euro a stagione e bonus alla firma particolarmente consistente, stimato attorno al valore di un’ulteriore annualità di ingaggio. Resterebbero da limare gli ultimi dettagli sui bonus legati agli obiettivi di squadra e soprattutto alle prestazioni personali, ma le prossime ore sembrano poter essere quelle decisive per la fumata bianca.