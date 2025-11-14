Sinner chiude il girone con una vittoria: battuto Shelton 6-3 7-6

Il secondo set si apre con la continua pressione a tutto campo di Sinner che si porta subito sul punteggio di 1-0, a cui Shelton risponde con un turno di servizio impeccabile (Sinner a 0) impreziosito da un ace in chiusura di game a 231 km/h. La stop volley e lo schiaffo al volo con cui Sinner si impone nel terzo game sono, forse, la fotografia più realistica del gap tecnico tra i due giocatori in campo. In questo frangente di gioco è il servizio preciso (per entrambi percentuali superiori al 70% di prime in campo) a stabilire l'equilibrio di punteggio che porta i due tennisti sul 3-3, e poi ancora sul 4-4 con Shelton sempre feroce e aggressivo nei suoi turni di battuta. Sul 5-4 per l'avversario, Shelton annulla un match point con grande coraggio e un attacco a rete sul quale Sinner non può nulla. L'equilibrio continua a farla da padrone e con un dritto inside out Shelton rinvia il verdetto finale al tie break, nel quale Sinner, però, prende subito il largo con due servizi vincenti e poi conclude a suon di colpi di dritto e discese a rete fino al 7-3 finale che gli permettono di vincere per due set a zero.