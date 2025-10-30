Masters 1000 di Parigi-Bercy: Sinner sogna il numero 1, ma prima deve superare il discepolo Cerundolo

La speranza è che tutto ciò si possa ripetere a Parigi-Bercy dove Sinner affronterà ancora una volta Cerundolo agli ottavi, sostanzialmente per la terza volta consecutiva considerato che, oltre a Roma, nel mezzo c'è un altro precedente all'ATP 500 di Vienna sempre allo stesso turno e sempre con la vittoria del numero 2 al mondo. Dopotutto sui campi indoor Sinner è apparso imprendibile per tutti, tanto più per Cerundolo che ha sempre dato il meglio di sé sulla terra rossa dove si è spinto fino alla finale di Madrid, ma che da quel momento non ha più trovato brillantezza. Se si eccettua l'atto conclusivo perso a Bastad contro Luciano Darderi, Cerundolo ha faticato assai tanto da venire eliminato proprio agli ottavi da Sinner. Parigi-Bercy appare quindi come un'eccezione nel bel mezzo di una serie infinita di sconfitte nei primi turni di gioco.