Tennis
tennis

Jannik Sinner può diventare il numero 1 ATP: i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

Dopo la sconfitta di Alcaraz, Sinner può diventare il nuovo numero uno al mondo. Analisi dei punti e le varie combinazioni

di Stefano Fiore
30 Ott 2025 - 10:12

La sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz nel torneo di Parigi-Bercy ha nuovamente aperto la corsa al numero 1 del ranking ATP, rendendo il primato un obiettivo concreto per Jannik Sinner.

Sinner, doppio assalto al vertice: 3 novembre e ATP Finals

Lo scenario di fine stagione vedrà Sinner tentare l'assalto al numero uno in due momenti distinti: lunedì 3 novembre subito dopo il Masters 1000 di Parigi e dopo le ATP Finals per il primato a tutti gli effetti, visto che si chiuderà l'annata tennistica.

Classifica ATP vs. Race: la situazione punti

Per comprendere la corsa al vertice bisogna distinguere le due classifiche:

1. ATP Ranking (52 settimane): La vetta temporanea del 3 novembre

La classifica canonica, basata sui risultati delle ultime 52 settimane, vede Alcaraz a quota 11.250 punti e Sinner a 10.500 punti (questi ultimi includono i 1.500 punti conquistati da Jannik alle ATP Finals dello scorso anno).

Sinner al numero 1 il 3 novembre se...

Sinner vince il titolo a Parigi. In questo caso, aggiungerebbe 1.000 punti, salendo a 11.500, e supererebbe Alcaraz conquistando per la prima volta in carriera il primato mondiale. Questo primato, tuttavia, durerebbe solo una settimana, poiché il 9 novembre Sinner dovrebbe scartare i 1.500 punti delle Finals 2024, restituendo temporaneamente la vetta allo spagnolo.

2. ATP Race (Anno Solare): Il duello per il numero 1 di fine anno

La classifica che somma i risultati dell'anno solare (la Race) è quella cruciale per il primato di fine stagione. Con 2.500 punti ancora in palio (1.000 a Parigi e 1.500 alle Finals di Torino):

  • Carlos Alcaraz: dopo la sconfitta a Parigi, sale a quota 11.050 punti (+10 punti).
  • Jannik Sinner: attualmente ha 9.000 punti tondi. Vincendo a Parigi salirebbe a 10.000.

Gli scenari per il sorpasso definitivo alle ATP Finals

La possibilità per Sinner di mettere la freccia è concreta, ma vincolata ai risultati di entrambi i tennisti negli ultimi due appuntamenti. Il duello per il numero 1 di fine anno si deciderà a Torino:

  • Sinner vince Parigi e le ATP Finals e diventa numero uno se Alcaraz vince al massimo una o due partite nel round robin a Torino.
  • Sinner vince Parigi e le ATP Finals ma non diventa numero uno se Alcaraz vince tre partite nel round robin a Torino.
  • Sinner perde la finale a Parigi e vince le ATP Finals e Alcaraz non vince nemmeno una partita a Torino, l'italiano conquisterebbe comunque la vetta.

