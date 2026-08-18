Delap lontano, il Como non molla Kean: pronto un nuovo tentativo

Sono ore calde per il futuro di Moise Kean. Il centravanti azzurro è stato puntato con decisione dal Como di Fabregas, che ha presentato la prima offerta, da 5 milioni più 25 di obbligo di riscatto, alla Fiorentina. Da parte loro i viola hanno respinto la prima proposta, ma la vicenda non si chiude qui e i lariani sono pronti ad alzare il tiro. Le distanze sono attualmente ampie, ma la squadra di Frabregas ci riproverà, spinta anche dalle richieste altissime del Chelsea per Liam Delap: i Blues infatti vogliono 10 milioni per il prestito.