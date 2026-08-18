Milan, gli esuberi sono noti: ma qual è il prezzo giusto per evitare minusvalenze?

© Da video | LEAO - Allo scorso 30 giugno il suo valore contabile residuo era di 11,2 milioni
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La mission rossonera per le ultime due settimane di mercato: sfoltire la rosa per agevolare il lavoro di Amorim, ma senza creare problemi al bilancio