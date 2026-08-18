Arthur-Juve, finalmente è finita: in 6 anni è costato 1,5 mln a partita

Il brasiliano vicinissimo a risolvere il contratto con i bianconeri, era arrivato nel 2020 per oltre 70 mln dal Barcellona

18 Ago 2026 - 23:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
arthur © Getty Images

arthur © Getty Images

Dopo sei anni... complicati, Arthur Melo e la Juventus stanno trattando la risoluzione del contratto. Dal suo arrivo nel 2020 ad oggi, il centrocampista brasiliano è costato al club bianconero oltre 100 milioni di euro complessivi tra la quota d'acquisto del cartellino e gli stipendi lordi pagati. 

Arthur è stato acquistato dal Barcellona nell'estate 2020 per 72 milioni di euro (più eventuali 10 milioni di bonus), nell'ambito della nota operazione di scambio con Miralem Pjanic. Fino ad oggi, la quota di ammortamento accumulata a bilancio per il brasiliano ammonta a circa 65 milioni di euro. Negli anni, la Juventus ha prolungato il suo contratto originale (fino al 2027) proprio per spalmare la quota annua residua di ammortamento ed evitare pesanti minusvalenze prima di poterlo cedere o svincolare. 

videovideo

L'impatto degli ingaggi è stato mitigato in parte dai decreti fiscali (Decreto Crescita per i primi anni) e dai prestiti successivi (Liverpool, Fiorentina e Girona), durante i quali le squadre ospitanti hanno coperto alcune percentuali dello stipendio.

Nei primi tre anni a Torino, Arthur percepiva l'ingaggio massimo iniziale (pari a circa 12 milioni di euro lordi a stagione). Successivamente ha accettato delle rimodulazioni per favorire i prestiti, riducendo il peso sulle casse della Juventus. Il costo totale degli stipendi lordi effettivamente rimasti a carico della Juventus dal 2020 ad oggi si aggira intorno ai 32-35 milioni di euro

Considerando che il centrocampista brasiliano ha collezionato soltanto 63 presenze totali con la maglia della Juventus, l'investimento complessivo si traduce in una spesa record di oltre 1,5 milioni di euro a partita. Proprio per questo peso economico, la dirigenza bianconera sta finalizzando in queste ore la risoluzione consensuale del suo contratto per alleggerire definitivamente il monte ingaggi. 

Leggi anche

Juventus, ufficiale l'acquisto di Vicario: prestito con diritto di riscatto, le cifre

Ultimi video

01:39
Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

02:28
Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

01:01
Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

01:07
Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

00:38
Inter, parte la trattativa per Curtis Jones e arriva un importante rinnovo

Inter, parte la trattativa per Curtis Jones e arriva un importante rinnovo

01:51
Callegari: "Serie A, preparati al calcio moderno! Sono arrivati giovani e dribblatori, ma all'Inter...

Callegari: "Serie A, preparati al calcio moderno! Sono arrivati giovani e dribblatori, ma all'Inter...

00:24
Il Napoli si avvicina a un difensore della Premier

Il Napoli si avvicina a un difensore della Premier

01:18
Barça, ecco Rodri!

Al Barça il primo Clasico della stagione, ufficiale Rodri! Cifre e dettagli del contratto

01:58
Supermercato Milan

Supermercato Milan

00:12
13 MCH VISITE MOREIRA 18/08 MCH

Milan, visite mediche per Moreira: le immagini

02:00
Calciomercato, Taveri: "Ecco quali sono i migliori colpi dell'ultima estate"

I migliori colpi di mercato fatti sin qui secondo Mino Taveri: vince il Milan

02:24
Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

01:22
Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

00:51
Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

01:12
Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

01:39
Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

I più visti di Mercato

 MORGAN ROGERS: dall'Aston Villa al Chelsea per 138 milioni di euro 

64 mln per Jacquet, 99 per Fernandes, 135 per Anderson… che succede in Premier League?

Calciomercato, Accomando: "Leao-Galatasaray, ecco come stanno le cose"

Galatasaray senza alternative: tutto su Leao. Ma la permanenza al Milan non è esclusa

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Moise Kean
23:28
Delap lontano, il Como non molla Kean: pronto un nuovo tentativo
23:20
Napoli, sondaggio per Zirkzee ma l’obiettivo numero uno è sempre Gabriel Jesus
arthur
23:08
Arthur-Juve, finalmente è finita: in 6 anni è costato 1,5 mln a partita
20:44
Como, Cuenca in prestito allo Sporting Gijon
20:18
Juventus, finalmente vicina la risoluzione di Arthur: è in bianconero dal 2020