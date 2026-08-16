TENNIS

Sinner compie 25 anni, gli auguri della Federtennis: "L'Italia ti ama ed è pazza di te'

Il numero uno del tennis mondiale festeggia il compleanno: "Noi, la Fitp guidata dal presidente Binaghi, il suo gruppo dirigente e tutti i tesserati (insieme al popolo degli appassionati), ti siamo grati di esistere"

16 Ago 2026 - 09:57
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"Caro, carissimo Jannik... Tanti, tantissimi affettuosissimi auguri per i tuoi 25 anni. Venticinque, un quarto di secolo. Dunque, un numero simbolico, un giorno importante che merita di essere festeggiato come si deve". Comincia così la lettera aperta online della Federtennis per augurare il buon compleanno a Sinner, numero uno del tennis mondiale. "Noi, la Fitp guidata dal presidente Binaghi, il suo gruppo dirigente e tutti i tesserati (insieme al popolo degli appassionati), ti siamo grati di esistere, come si direbbe tra amici. Sai bene che ti aspettavamo da tempo immemorabile, noi tennisti della domenica: desideravamo avere un numero uno del mondo italiano. Vedere quel giorno. Tu ce lo hai regalato, ci hai soddisfatto come il genio della lampada - prosegue la lettera - Ma sei andato oltre ogni più rosea aspettativa: hai anche mostrato al mondo che gli italiani non sono etichettabili con i luoghi comuni che usa per denigrarci. Hai mostrato che il profilo basso può essere la scelta di vita vincente. Che la ricerca della normalità è la ricetta vincente. Con annessa consapevolezza dei veri valori della vita, che non sono vanità, ricerca della fama, click sui social e chi più ne metta. Hai, insomma, mostrato la via: curiosità, disciplina, sudore".

E ancora: "In questi tuoi primi 25 anni - ricorda la Federtennis - hai avuto l'onore (meritatissimo) di incrociare la racchetta con Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic. Hai usato quei momenti come si farebbe con una spugna: hai assorbito, ti sei abbeverato alla loro grandezza, hai imparato dai loro movimenti, adattato gli insegnamenti verso te stesso e il tuo talento. Gli esperti di numeri e analogie hanno segnalato come tu e Federer abbiate vinto il terzo slam alla ventunesima partecipazione in un Major. E che, alla tua età, hai conquistato gli stessi titoli Slam di un certo Novak Djokovic... Con Nadal le similitudini riguardano l'approccio, l'attitudine al lavoro. Ma ci piace aggiungere che tu, da loro, hai preso anche il comportamento. Caro, carissimo Jannik… per questo l'Italia ti ama ed è pazza di te".

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