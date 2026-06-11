TENNIS

Sinner & C. vincono la guerra dei soldi: Wimbledon aumenta il montepremi del 20%

Giocatori accontentati dopo le proteste al Roland Garros, raggiunta la cifra record di 74,4 milioni di euro

11 Giu 2026 - 14:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record, come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri uno SInner e Sabalenka. Il Roland-Garros, conclusosi il 7 giugno, è stato quest'anno caratterizzato dalle richieste economiche di diverse stelle del circuito, che chiedono una quota maggiore dei ricavi generati dai tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline (74,4 milioni di euro), rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso.

"Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo", hanno dichiarato gli organizzatori. A titolo di confronto, il montepremi dello scorso anno è stato aumentato del 7% rispetto al 2024. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno quest'anno. Il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline (circa 92.000 euro), con un aumento del 21%.

"Spero che i giocatori accoglieranno con favore" questo aumento, ha dichiarato Deborah Jevans, presidente dell'All England Club, gli organizzatori di Wimbledon, in una conferenza stampa. "Daremo sempre la priorità ai giocatori, sia attraverso i premi in denaro, sia attraverso gli investimenti nelle nostre strutture, sia attraverso i servizi che offriamo in loco", ha assicurato. La direttrice del torneo di Wimbledon, Sally Bolton, ha incontrato un rappresentante dei giocatori, Larry Scott, al Roland Garros per discutere del montepremi. "Abbiamo parlato, ci siamo scambiati email e ci siamo incontrati a Parigi", ha spiegato Jevans.

Leggi anche

Serena Williams: "Wimbledon? Non ho ancora deciso. Al Queen's mi sto divertendo..."

tennis
wimbledon
montepremi

Tennis

00:34
CLIP ADDIO MONFILS AL ROLAND GARROS PER SITO 26/5 SRV

Monfils, l'addio al Roland Garros che commuove tutti

01:28
Sinner, semaforo verde

Sinner, semaforo verde

01:36
Sinner, ancora esami

Sinner, ancora esami

00:28
MCH ATTESA PER SINNER AL SAN RAFFAELE MCH

Che attesa per Sinner: le infermiere lo attendono col cartello

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

04:11
DICH BERRETTINI POST ARNALDI DICH

Berrettini: "Non volevo finisse così, avrei meritato di più"

02:32
DICH ARNALDI POST BERRETTINI DICH

Roland Garros, Arnaldi: "Strano essere qui in semifinale con Cobolli"

03:03
DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

03:08
DICH ERRANI-VAVASSORI DICH

Errani-Vavassori: "Abbiamo fatto vedere un grande tennis"

03:54
DICH VOLANDRI PER SITO 2/6 DICH

Volandri: "Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, al Roland Garros come in Davis"

04:02
DICH BOLELLI VAVASSORI PER SITO 2/6 DICH

Bolelli e Vavassori: "Abbiamo seguito l'esempio dei tre di ieri... vittorie che danno fiducia"

04:00
DICH FABIO COLANGELO (ALLENATORE DI ARNALDI) 2/6 DICH

Colangelo, l'allenatore di Arnaldi: "Il merito è tutto suo, livello altissimo"

00:34
13 DICH PAPA' COBOLLI PER TG 2/6 DICH

Il papà di Cobolli: "Vince perché adesso è più tranquillo"

04:12
DICH BERRETTINI POST CERUNDOLO PER SITO 2/6 DICH

Emozione Berrettini: "Fiero di me, sto vivendo emozioni incredibili"

01:21
MCH MENSIK COLPO DI CALORE 27/5 MCH

Shock al Roland Garros: Mensik si accascia sul campo

00:34
CLIP ADDIO MONFILS AL ROLAND GARROS PER SITO 26/5 SRV

Monfils, l'addio al Roland Garros che commuove tutti

I più visti di Tennis

Sinner, ancora esami

Sinner, ancora esami

Sinner al San Raffaele: accertamenti programmati dopo il malore di Parigi

Sinner, altri test al San Raffaele di Milano: nessuna criticità dai controlli di lunedì

Cobolli, dopo la finale del Roland Garros è caccia al selfie in Liguria: blitz a Finale e Celle

Berrettini, sospiro di sollievo: "Nessuna lesione, punto a essere al top per Wimbledon"

Solo affaticamento, Sinner torna ad allenarsi: niente tornei preparatori, obiettivo Wimbledon

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:09
Spagna campione del mondo 2026: le 11 incredibili coincidenze con il 2010
17:04
Antonelli: "Che feste a Montecarlo. Punto a ripetermi a Barcellona ma la Ferrari..."
17:03
Alonso: "Kimi può vincere il titolo. Sarà un veterano quando l'Italia tornerà ai Mondiali"
16:57
Juve, finisce l'era Comolli: ora Elkann punta tutto su Carnevali come nuovo ad
16:51
Plusvalenze e occhio per il talento: chi è Giovanni Carnevali, l'ad in pole per il post Comolli