Sinner & C. vincono la guerra dei soldi: Wimbledon aumenta il montepremi del 20%

"Spero che i giocatori accoglieranno con favore" questo aumento, ha dichiarato Deborah Jevans, presidente dell'All England Club, gli organizzatori di Wimbledon, in una conferenza stampa. "Daremo sempre la priorità ai giocatori, sia attraverso i premi in denaro, sia attraverso gli investimenti nelle nostre strutture, sia attraverso i servizi che offriamo in loco", ha assicurato. La direttrice del torneo di Wimbledon, Sally Bolton, ha incontrato un rappresentante dei giocatori, Larry Scott, al Roland Garros per discutere del montepremi. "Abbiamo parlato, ci siamo scambiati email e ci siamo incontrati a Parigi", ha spiegato Jevans.