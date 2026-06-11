Sinner & C. vincono la guerra dei soldi: Wimbledon aumenta il montepremi del 20%

Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record, come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri uno SInner e Sabalenka. Il Roland-Garros, conclusosi il 7 giugno, è stato quest'anno caratterizzato dalle richieste economiche di diverse stelle del circuito, che chiedono una quota maggiore dei ricavi generati dai tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline (74,4 milioni di euro), rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso.
"Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo", hanno dichiarato gli organizzatori. A titolo di confronto, il montepremi dello scorso anno è stato aumentato del 7% rispetto al 2024. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno quest'anno. Il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline (circa 92.000 euro), con un aumento del 21%.
"Spero che i giocatori accoglieranno con favore" questo aumento, ha dichiarato Deborah Jevans, presidente dell'All England Club, gli organizzatori di Wimbledon, in una conferenza stampa. "Daremo sempre la priorità ai giocatori, sia attraverso i premi in denaro, sia attraverso gli investimenti nelle nostre strutture, sia attraverso i servizi che offriamo in loco", ha assicurato. La direttrice del torneo di Wimbledon, Sally Bolton, ha incontrato un rappresentante dei giocatori, Larry Scott, al Roland Garros per discutere del montepremi. "Abbiamo parlato, ci siamo scambiati email e ci siamo incontrati a Parigi", ha spiegato Jevans.