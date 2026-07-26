Battocletti vince i 1500 metri degli Assoluti e conquista il 17esimo titolo italiano
La campionessa mondiale dei 3000 indoor domina senza problemi una gara tatticadi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Nadia Battocletti ha vinto con il tempo di 4'17"29 i 1.500 metri donne dei Campionati Italiani di Firenze, doppiando quindi il successo della gara di ieri sui 5.000, e conquistando il suo 17esimo titolo nazionale, in una gara che ha visto al secondo posto Laura Pellicoro in 4'18"93 e al terzo Micol Majori in 4'19"31, mentre la primatista italiana Sintayehu Vissa è quarta in 4'21"12 e Marta Zenoni quinta in 4'22"19.
Nei 200 metri vittoria e maglia tricolore per Vittoria Fontana in 23"03, con Gloria Hooper che ha preceduto di pochi centimetri l'emergente 19enne Elena Cambiolo, rispettivamente al secondo e terzo posto con 23"10 e 23"11, mentre Dalia Kaddari è stata quarta in 23"24.
Nei 400 metri netta vittoria della favorita Anna Polinari, reduce dalla straordinaria prestazione di Madrid dove con 50"36 ha sfiorato di 6 centesimi il primato italiano di Libania Grenot, che si è imposta con il tempo di 51"38 davanti ad Alice Mangione seconda in 51"98 e Alessandra Bonora terza in 52"06.
Negli 800 metri Eloisa Coiro si è imposta agevolmente come da pronostico, con il tempo di 2'00"70, mentre dietro di lei Gloria Kabangu l'ha spuntata in 2'01"36 per il secondo posto, davanti a Maria Colajanni terza in 2'01"53.
Nei 100 ostacoli grandissima conferma di Celeste Polzonetti che ha vinto la sua prima maglia tricolore assoluta eguagliando il proprio personale di 12"74, mentre al secondo posto si è classificata Elena Carraro in 12"85, e al terzo a sorpresa Veronica Besana con 13"07, che preceduto di pochi millesimi con lo stesso tempo la primatista italiana Giada Carmassi.
Nei 400 H successo di Ayomide Folorunso, primatista italiana della specialità, che si è imposta con il tempo di 54"41 davanti ad Alice Muraro seconda in 54"90 e a Rebecca Sartori terza con 55"70.
Nel salto in lungo successo, anche un po' fortunato, di Arianna Battistella che è riuscita con un balzo a 6,42 favorito da un vento molto forte di +3,5 m/s, a superare Greta Brugnolo seconda con 6,40 mentre terza è stata Giulia Riccardi con 6,35.
Nel salto in alto la maglia tricolore viene assegnata a Idea Pieroni, vincitrice con una miglior misura di 1.90, mentre al secondo posto si è piazzata Asia Tavernini con 1,87 e al terzo Marta Morara con 1,81.