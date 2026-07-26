ATLETICA

Battocletti vince i 1500 metri degli Assoluti e conquista il 17esimo titolo italiano

La campionessa mondiale dei 3000 indoor domina senza problemi una gara tattica

di Redazione Sprintnews
26 Lug 2026 - 23:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nadia Battocletti ha vinto con il tempo di 4'17"29 i 1.500 metri donne dei Campionati Italiani di Firenze, doppiando quindi il successo della gara di ieri sui 5.000, e conquistando il suo 17esimo titolo nazionale, in una gara che ha visto al secondo posto Laura Pellicoro in 4'18"93 e al terzo Micol Majori in 4'19"31, mentre la primatista italiana Sintayehu Vissa è quarta in 4'21"12 e Marta Zenoni quinta in 4'22"19.

Nei 200 metri vittoria e maglia tricolore per Vittoria Fontana in 23"03, con Gloria Hooper che ha preceduto di pochi centimetri l'emergente 19enne Elena Cambiolo, rispettivamente al secondo e terzo posto con 23"10 e 23"11, mentre Dalia Kaddari è stata quarta in 23"24.

Nei 400 metri netta vittoria della favorita Anna Polinari, reduce dalla straordinaria prestazione di Madrid dove con 50"36 ha sfiorato di 6 centesimi il primato italiano di Libania Grenot, che si è imposta con il tempo di 51"38 davanti ad Alice Mangione seconda in 51"98 e Alessandra Bonora terza in 52"06.

Negli 800 metri Eloisa Coiro si è imposta agevolmente come da pronostico, con il tempo di 2'00"70, mentre dietro di lei Gloria Kabangu l'ha spuntata in 2'01"36 per il secondo posto, davanti a Maria Colajanni terza in 2'01"53.

Nei 100 ostacoli grandissima conferma di Celeste Polzonetti che ha vinto la sua prima maglia tricolore assoluta eguagliando il proprio personale di 12"74, mentre al secondo posto si è classificata Elena Carraro in 12"85, e al terzo a sorpresa Veronica Besana con 13"07, che preceduto di pochi millesimi con lo stesso tempo la primatista italiana Giada Carmassi.

Nei 400 H successo di Ayomide Folorunso, primatista italiana della specialità, che si è imposta con il tempo di 54"41 davanti ad Alice Muraro seconda in 54"90 e a Rebecca Sartori terza con 55"70.

Nel salto in lungo successo, anche un po' fortunato, di Arianna Battistella che è riuscita con un balzo a 6,42 favorito da un vento molto forte di +3,5 m/s, a superare Greta Brugnolo seconda con 6,40 mentre terza è stata Giulia Riccardi con 6,35.

Nel salto in alto la maglia tricolore viene assegnata a Idea Pieroni, vincitrice con una miglior misura di 1.90, mentre al secondo posto si è piazzata Asia Tavernini con 1,87 e al terzo Marta Morara con 1,81.

battocletti
nadia battocletti
1500 metri
campionati italiani
firenze

Ultimi video

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

I più visti di Atletica

Jacobs vittorioso nei 100 metri degli Assoluti di Firenze in 10"12 con il brivido

Jacobs: i 100 metri dei Campionati Italiani ultimo test verso l'attacco al terzo oro europeo

Battocletti: vittoria sui 5.000 metri degli Assoluti a Firenze

Battocletti: ritorno in gara nei Campionati Italiani dopo la delusione del Golden Gala

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:20
Real, è fatta per Diomande: al Lipsia 100 milioni
23:16
Sioli: campione italiano del salto in alto eguagliando il personale di 2,30
23:13
Anche la Juve pensa a Stones: primi contatti con l'entourage
23:03
Battocletti: doppietta tricolore nei 1500 metri degli Assoluti a Firenze
22:57
Il bilancio di Infantino: "Mondiale più straordinario della storia"