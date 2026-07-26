Battocletti vince i 1500 metri degli Assoluti e conquista il 17esimo titolo italiano

Nadia Battocletti ha vinto con il tempo di 4'17"29 i 1.500 metri donne dei Campionati Italiani di Firenze, doppiando quindi il successo della gara di ieri sui 5.000, e conquistando il suo 17esimo titolo nazionale, in una gara che ha visto al secondo posto Laura Pellicoro in 4'18"93 e al terzo Micol Majori in 4'19"31, mentre la primatista italiana Sintayehu Vissa è quarta in 4'21"12 e Marta Zenoni quinta in 4'22"19.