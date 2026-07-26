Anche la Juve pensa a Stones: primi contatti con l'entourage

26 Lug 2026 - 23:13
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© italyphotopress

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Dopo Zeki Celik, la Juve pensa a un altro parametro zero: John Stones. Il contratto del centrale col Manchester City è scaduto il 30 giugno: ora l'inglese può scegliere la prossima sqaudra. Dall'Inghilterra si parla di un potenziale interessamento di Arsenal e Chelsea ma nelle ultime ore i bianconeri hanno fatto passi avanti, informandosi con gli agenti del classe '94 sui costi dell'operazione. Su Stones si era mossa anche l'Inter: il giocatore è stato offerto più volte ai nerazzurri che però, al momento, gli preferiscono Romero. 

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