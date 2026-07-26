Sioli vittorioso nel salto in alto degli Assoluti eguagliando il personale di 2,30

Matteo Sioli ha vinto con l'ottima misura di 2,30 il titolo italiano maschile del salto in alto, nel corso dell'evento disputato allo Stadio Ridolfi di Firenze, al termine di una gara in cui ha dimostrato una straordinaria solidità in quanto ha superato al primo tentativo 2.16, 2.20, 2.24 e 2.27, per poi valicare l'asticella della miglior prova al secondo e fallire infine tre volte i 2.34, che avrebbero rappresentato un progresso di 4 centimetri rispetto al suo personale oggi eguagliato.