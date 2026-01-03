Crans Montana: due feriti e cinque dispersi, il dramma dei giocatori del Lutry B-Juniors

Una squadra di calcio devastata dalla strage al 'Le Constellation' di Crans-Montana la notte di Capodanno. I giocatori dell'FC Lutry B-Juniors, squadra del Cantone di Vaud, si trovavano in trasferta nella località sciistica e avevano deciso di trascorrere l'ultimo giorno dell'anno nel bar dove si è consumata la tragedia. Avevano prenotato un tavolo per dodici e ora qualcuno risulta disperso. "Tre, forse quattro non hanno ancora dato segni di vita", ha detto il presidente della squadra Stéphane Bise, come riportato dal 'Corriere della Sera'. Due ragazzi - l'età dei calciatori è tra i 16 e i 18 anni - sono stati ricoverati negli ospedali svizzeri mentre secondo 'Le Matin', a parte i due feriti, i dispersi sarebbero cinque. "FC Lutry è profondamente sconvolto dalla tragedia di Crans-Montana - si legge sul profilo Instagram del club - I membri della nostra comunità sono interessati da questo evento. Il nostro pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Il club si sta concentrando esclusivamente sul sostegno alle famiglie e ai bambini. Siamo solidali e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno inviato messaggi di sostegno e di manifestazione".