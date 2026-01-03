Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL DOLORE DI UNA COMUNITA'

Crans Montana: due feriti e cinque dispersi, il dramma dei giocatori del Lutry B-Juniors

La squadra del cantone di Vaud era in trasferta nella località sciistica

03 Gen 2026 - 11:08
1 di 16
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Una squadra di calcio devastata dalla strage al 'Le Constellation' di Crans-Montana la notte di Capodanno. I giocatori dell'FC Lutry B-Juniors, squadra del Cantone di Vaud, si trovavano in trasferta nella località sciistica e avevano deciso di trascorrere l'ultimo giorno dell'anno nel bar dove si è consumata la tragedia. Avevano prenotato un tavolo per dodici e ora qualcuno risulta disperso. "Tre, forse quattro non hanno ancora dato segni di vita", ha detto il presidente della squadra Stéphane Bise, come riportato dal 'Corriere della Sera'. Due ragazzi - l'età dei calciatori è tra i 16 e i 18 anni - sono stati ricoverati negli ospedali svizzeri mentre secondo 'Le Matin', a parte i due feriti, i dispersi sarebbero cinque. "FC Lutry è profondamente sconvolto dalla tragedia di Crans-Montana - si legge sul profilo Instagram del club - I membri della nostra comunità sono interessati da questo evento. Il nostro pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Il club si sta concentrando esclusivamente sul sostegno alle famiglie e ai bambini. Siamo solidali e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno inviato messaggi di sostegno e di manifestazione".

 
Leggi anche

Crans-Montana, tra le vittime ci sarebbe anche Emanuele Galeppini, 16enne promessa del golf

crans montana

Ultimi video

02:15
Oggi c'è Cagliari-Milan

Oggi c'è Cagliari-Milan

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

01:15
DICH CUESTA PRE SASSUOLO PER SITO 2/1 DICH

"Cuesta: "Dobbiamo dare continuità"

01:56
DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

00:45
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

02:11
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU DAVID E OPENDA PER SITO 2/1 DICH

Spalletti non scioglie il dubbio: "David e Openda migliorano entrambi"

00:50
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TIFOSI JUVENTUS PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'urgenza di fare felici i nostri tifosi"

01:15
DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

01:37
DICH GROSSO PRE PARMA PER SITO 2/1 DICH

Grosso: "Vogliamo migliorare ancora, Parma giovane e forte"

02:09
DICH GILARDINO PRE GENOA PER SITO 2/1 DICH

Gilardino: “Nzola c’è. Il Genoa è emozione, ma la terrò da parte”

01:20
DICH PALLADINO PRE ROMA PER SITO 2/1 DICH

Palladino: “Gasperini indelebile nella storia dell’Atalanta”

01:59
Fiorentina, parla Ferrari

Fiorentina, parla Ferrari

01:16
Napoli da corsa

Napoli da corsa

01:31
Neres insostituibile

Neres insostituibile

01:14
Inter, gennaio di fuoco

Inter, gennaio di fuoco

02:15
Oggi c'è Cagliari-Milan

Oggi c'è Cagliari-Milan

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può partire dal primo minuto"

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Crans-Montana, due calciatori tra i feriti: un U19 del Pescara e un talento del Metz

SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:10
Moratti: "Se avessi i soldi, ricomprerei l'Inter subito". La rivelazione di Angelo
12:08
Fiorentina, rientrato Kean: "A disposizione per l'allenamento di oggi"
11:00
Lutto in casa Como: addio allo storico "Carletto" Corti. Il club: "Un vero lariano"
10:00
Danilo torna a casa: l'ex capitano in tribuna per Juve-Lecce
09:19
Moviola Cagliari-Milan: niente rigore su Ricci, il perché della decisione di Abisso