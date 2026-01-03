Milik, la sfortuna lo perseguita: infortunio al polpaccio e altro stop di due settimane

Non c'è pace per Arkadiusz Milik, vittima di un nuovo infortunio. L'attaccante polacco è alle prese con un fastidio al polpaccio e ne avrà per un paio di settimane. L'ex Napoli e Marsiglia era tornato nella lista dei convocati della Juve per la sfida vinta contro la Roma 574 giorni dopo l'ultima partita (25 maggio 2024, Juventus-Monza 2-0) e si è seduto in panchina anche nella trasferta di Pisa: la fine di un incubo dopo il lunghissimo recupero dall’intervento al menisco del giugno 2024, una seconda operazione sempre all'articolazione e continui problemi nella fase della riabilitazione che gli hanno impedito di scendere in campo sia nella scorsa stagione che in quella in corso. In estate poi l'incidente in palestra e una ferita che lo ha messo fuori causa per altri cinque mesi. Il calvario sembrava finito e invece ecco un nuovo stop.