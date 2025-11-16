Logo SportMediaset

Tennis
dopo le finals

Sinner e Alcaraz: programmi diversi dopo le Finals, il primo scontro del 2026 sarà in Corea

Per lo spagnolo la Coppa Davis e due esibizioni, l'italiano si riposerà. A gennaio amichevole tra i due, che poi voleranno a Melbourne per il primo slam

di Stefano Fiore
16 Nov 2025 - 09:19

Dopo essersi affrontati alle ATP Finals, le strade dei due grandi duellanti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si separano per la chiusura del 2025 e si ricongiungeranno in un inatteso appuntamento all'inizio del 2026.

Alcaraz punta alla Coppa Davis, Sinner si prende una pausa

 Dopo la finale alle ATP Finals la stagione di Carlos Alcaraz prosegue: il tennista spagnolo si trasferirà subito da Torino a Bologna per prendere parte alle Final 8 di Coppa Davis, dove la sua Spagna debutterà giovedì nei quarti contro la Repubblica Ceca. Il numero 1 del mondo punta a conquistare per la prima volta in carriera la Davis.

L'Italia, invece, dovrà fare a meno del suo faro: Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa, come spiegato dal coach Darren Cahill. La decisione è dettata dall'esigenza di recuperare dopo una stagione travagliata e intensa (caratterizzata dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol e 64 partite giocate). Sinner si dividerà tra Montecarlo e la casa dei genitori a Sesto Pusteria, per poi partire per Dubai ai primi di dicembre per la preparazione invernale.

Il primo scontro diretto del 2026: Corea e Australian Open

 Il programma di Alcaraz per l'inizio del 2026 sarà fitto:

  • Dopo la Davis, Alcaraz farà due partite di esibizione negli Stati Uniti (7 dicembre nel New Jersey contro Tiafoe e l'8 a Miami con Fonseca), il che accorcerà la sua preparazione.
  • Il 7 gennaio, lo spagnolo prenderà un volo per Seul. Il 10 gennaio è prevista l'amichevole tra lui e Sinner: sarà quello il primo scontro diretto del 2026.

Dalla Corea del Sud, entrambi raggiungeranno Melbourne per il primo Slam della stagione. Alcaraz parteciperà inoltre al Million Dollar 1 Point Slam, torneo tra professionisti e dilettanti con in palio 1 milione di dollari australiani, a cui Sinner potrebbe unirsi.

Atp Finals, Laila è una presenza fissa nel team-Sinner

