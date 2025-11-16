Sinner e Alcaraz: programmi diversi dopo le Finals, il primo scontro del 2026 sarà in Corea

Atp Finals, Laila è una presenza fissa nel team-Sinner
Dopo essersi affrontati alle ATP Finals, le strade dei due grandi duellanti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si separano per la chiusura del 2025 e si ricongiungeranno in un inatteso appuntamento all'inizio del 2026.
Dopo la finale alle ATP Finals la stagione di Carlos Alcaraz prosegue: il tennista spagnolo si trasferirà subito da Torino a Bologna per prendere parte alle Final 8 di Coppa Davis, dove la sua Spagna debutterà giovedì nei quarti contro la Repubblica Ceca. Il numero 1 del mondo punta a conquistare per la prima volta in carriera la Davis.
L'Italia, invece, dovrà fare a meno del suo faro: Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa, come spiegato dal coach Darren Cahill. La decisione è dettata dall'esigenza di recuperare dopo una stagione travagliata e intensa (caratterizzata dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol e 64 partite giocate). Sinner si dividerà tra Montecarlo e la casa dei genitori a Sesto Pusteria, per poi partire per Dubai ai primi di dicembre per la preparazione invernale.
Il programma di Alcaraz per l'inizio del 2026 sarà fitto:
Dalla Corea del Sud, entrambi raggiungeranno Melbourne per il primo Slam della stagione. Alcaraz parteciperà inoltre al Million Dollar 1 Point Slam, torneo tra professionisti e dilettanti con in palio 1 milione di dollari australiani, a cui Sinner potrebbe unirsi.
