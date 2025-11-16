Sinner e Alcaraz: programmi diversi dopo le Finals, il primo scontro del 2026 sarà in Corea

L'Italia, invece, dovrà fare a meno del suo faro: Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa, come spiegato dal coach Darren Cahill. La decisione è dettata dall'esigenza di recuperare dopo una stagione travagliata e intensa (caratterizzata dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol e 64 partite giocate). Sinner si dividerà tra Montecarlo e la casa dei genitori a Sesto Pusteria, per poi partire per Dubai ai primi di dicembre per la preparazione invernale.