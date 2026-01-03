Basket, Virtus Bologna-Trapani non si gioca: siciliani verso l'esclusione

La sfida della Serie A di basket in programma domani tra Virtus Bologna e Trapani Shark non si disputerà. La società siciliana ha comunicato ufficialmente la decisione di non scendere in campo, una scelta obbligata dopo che LBA e FIP avevano respinto la richiesta di rinvio avanzata per l'impossibilità di schierare un numero sufficiente di giocatori. Le conseguenze saranno pesanti: multa da 50mila euro e un ulteriore punto di penalizzazione in classifica (che si somma agli otto già inflitti).
La rinuncia alla trasferta di Bologna suona come il preludio alla fine: il regolamento prevede infatti l'esclusione immediata dal campionato alla seconda mancata presentazione. Con il presidente Antonini ai ferri corti con le istituzioni e una rosa in totale smobilitazione – Jordan Ford è volato in Turchia, Petrucelli (verso il Galatasaray), Eboua (Asvel) e Rossato (Brescia) sono pronti a seguirlo – la storia della Trapani Shark in Serie A sembra arrivata al capolinea. La prossima settimana il Tribunale Federale potrebbe scrivere la parola fine.