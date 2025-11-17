I numeri di Jannik Sinner nel 2025: vittorie, trofei e guadagni

Sinner, dopo la vittoria esplode la festa con Laila e il suo team tra risate e champagne
Jannik Sinner chiude il 2025 con 6 titoli, due Slam e il 90,63% di vittorie. E guadagni milionaridi Stefano Fiore
Jannik Sinner ha chiuso il 2025 nel modo migliore possibile, conquistando le ATP Finals di Torino per il secondo anno consecutivo nonostante abbia dovuto cedere il numero 1 del ranking a Carlos Alcaraz anche per lo stop di tre mesi per il caso Clostebol, ormai un lontano ricordo.
L'altoatesino ha terminato la stagione con numeri impressionanti, stabilendo un primato che lo proietta tra i più grandi dell'Era Open:
Inoltre, vincendo le Finals da imbattuto per il secondo anno di fila, Sinner eguaglia Ivan Lendl (1986-87) come unico giocatore nell'Era Open a vincere per due anni consecutivi almeno due Slam e il torneo di fine anno senza perdere incontri.
Nonostante la classifica ATP sia guidata da Alcaraz, Sinner ha trascorso 37 settimane da numero uno del ranking quest'anno. I suoi successi:
Il cemento indoor è diventato il "giardino di casa" di Sinner, dove la sua striscia vincente ha toccato quota 31 vittorie consecutive, la terza più lunga nell'Era ATP.
La performance di Sinner si traduce anche in un successo finanziario:
