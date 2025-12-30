Sinner e il 2026: nel mirino il "Career Grand Slam" e il ritorno sul trono Atp

La stagione di Jannik inizierà con l'esibizione a Seul contro Alcaraz, poi agli Australian Open comincerà l'assalto al primo posto con i fari saranno puntati sul Roland Garrosdi Stefano Ronchi
© Getty Images
Anche nel 2026 per Jannik Sinner sarà Carlos Alcaraz il rivale numero uno. E in palio ci saranno almeno due grandi obiettivi. Oltre a contendersi nuovamente il trono Atp, infatti, i due amici/nemici del tennis mondiale lotteranno anche per il "Career Grand Slam", ovvero l'impresa di vincere almeno una volta in carriera tutti e quattro i tornei Major. Dopo l'esibizione a Seul del 10 gennaio tra Jannik e Carlos, la prima chance ufficiale per centrare il colpo grosso ce l'avrà lo spagnolo agli Australian Open, dove però non è mai arrivato oltre i quarti di finale. Poi toccherà all'altoatesino andare a caccia del "poker" Slam sul centrale del Roland Garros.
Tutto con i tre match point sprecati da Jannik nella finale del 2025 sulla terra rossa parigina proprio contro Alcaraz sullo sfondo e la voglia di chiudere un cerchio ed entrare ulteriormente nella storia. Nell'Era Open, del resto, soltanto Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic sono riusciti a mettere a segno il "Career Grand Slam" e replicare l'impresa riserverebbe di diritto un posto privilegiato nel gotha del tennis mondiale.
Obiettivo che animerà soprattutto la prima parte della stagione, ma che segnerà indelebilmente anche la serratissima battaglia per il primo posto del ranking Atp. Al netto della questione "Career Grand Slam", infatti, a causa della squalifica per il caso Clostebol, dopo gli Australian Open Jannik avrà il "vantaggio" di non non dover difendere altri punti fino agli Internazionali d'Italia e potrà tentare nuovamente l'assalto al primo posto centellinando con grande attenzione le forze tra Masters 1000 e Slam.