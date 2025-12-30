Sinner e il 2026: nel mirino il "Career Grand Slam" e il ritorno sul trono Atp

Anche nel 2026 per Jannik Sinner sarà Carlos Alcaraz il rivale numero uno. E in palio ci saranno almeno due grandi obiettivi. Oltre a contendersi nuovamente il trono Atp, infatti, i due amici/nemici del tennis mondiale lotteranno anche per il "Career Grand Slam", ovvero l'impresa di vincere almeno una volta in carriera tutti e quattro i tornei Major. Dopo l'esibizione a Seul del 10 gennaio tra Jannik e Carlos, la prima chance ufficiale per centrare il colpo grosso ce l'avrà lo spagnolo agli Australian Open, dove però non è mai arrivato oltre i quarti di finale. Poi toccherà all'altoatesino andare a caccia del "poker" Slam sul centrale del Roland Garros.