Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner e il 2026: nel mirino il "Career Grand Slam" e il ritorno sul trono Atp

La stagione di Jannik inizierà con l'esibizione a Seul contro Alcaraz, poi agli Australian Open comincerà l'assalto al primo posto con i fari saranno puntati sul Roland Garros

di Stefano Ronchi
30 Dic 2025 - 19:05
© Getty Images

© Getty Images

Anche nel 2026 per Jannik Sinner sarà Carlos Alcaraz il rivale numero uno. E in palio ci saranno almeno due grandi obiettivi. Oltre a contendersi nuovamente il trono Atp, infatti, i due amici/nemici del tennis mondiale lotteranno anche per il "Career Grand Slam", ovvero l'impresa di vincere almeno una volta in carriera tutti e quattro i tornei Major. Dopo l'esibizione a Seul del 10 gennaio tra Jannik e Carlos, la prima chance ufficiale per centrare il colpo grosso ce l'avrà lo spagnolo agli Australian Open, dove però non è mai arrivato oltre i quarti di finale. Poi toccherà all'altoatesino andare a caccia del "poker" Slam sul centrale del Roland Garros

Leggi anche

Sinner incrocia il nemico Kyrgios al "Million Dollar Slam": un punto vale 1 milione

Tutto con i tre match point sprecati da Jannik nella finale del 2025 sulla terra rossa parigina proprio contro Alcaraz sullo sfondo e la voglia di chiudere un cerchio ed entrare ulteriormente nella storia. Nell'Era Open, del resto, soltanto Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic sono riusciti a mettere a segno il "Career Grand Slam" e replicare l'impresa riserverebbe di diritto un posto privilegiato nel gotha del tennis mondiale. 

Leggi anche

Sinner è il tennista più amato dai tifosi: suo il premio speciale per il terzo anno di fila. "Grazie"

Obiettivo che animerà soprattutto la prima parte della stagione, ma che segnerà indelebilmente anche la serratissima battaglia per il primo posto del ranking Atp. Al netto della questione "Career Grand Slam", infatti, a causa della squalifica per il caso Clostebol, dopo gli Australian Open Jannik avrà il "vantaggio" di non non dover difendere altri punti fino agli Internazionali d'Italia e potrà tentare nuovamente l'assalto al primo posto centellinando con grande attenzione le forze tra Masters 1000 e Slam. 

Leggi anche

Sinner: "Sono orgoglioso di essere italiano. La cosa più bella sono le rivalità"

sinner
2026

Ultimi video

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

I più visti di Tennis

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Kyrgios vince la “Battle of the Sexes” contro Sabalenka

Niente seconda per Nick e campo ridotto per Aryna: il regolamento speciale per la sfida Kyrgios-Sabalenka

Musetti cambia coach per il 2026: "Al lavoro per colmare gap da Sinner e Alcaraz"

Sabalenka-Kyrgios, le immagini della battaglia dei sessi

Venus Williams, nozze in grande stile e regali ancora di più: Serena le dona… uno yacht!

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:46
Il ct della pallanuoto Campagna svela: "Conte a Napoli si trova bene"
19:42
Furlani e Battocletti vincono gli Oscar 2025 dell'atletica italiana
19:28
Il Sassuolo e il Comune accolgono i nuovi nati con un 'baby kit' a tinte neroverdi
19:08
Troppi gol presi su piazzati, si dimette assistente Slot a Liverpool
19:06
Milano Cortina, presidente Fontana: "Ci siamo, tutto pronto per le gare"