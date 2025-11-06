Sinner tra i fan a Torino: "Super contento di giocare in Italia"

Lo accompagnano gli allenatori, Simone Vignozzi e Darren Cahill, la sua seconda famiglia. "Sono diversi tra loro, ma hanno in comune la passione. Cosa ci unisce? A nessuno di noi piace perdere. Facciamo tante cose insieme, anche diverse dal tennis, come giocare a golf. Da loro ho imparato uno stile di vita" racconta il tennista. "Contrasti? Ho 24 anni e a volte faccio fatica ad ascoltare, ma poi mi rendo conto degli errori. Sbaglio tanto, non sono perfetto, ma loro sono onesti e mi danno la sveglia".